Рада уволила одного из министров: что этому предшествовало

"За" отдали свои голоса 243 парламентария

Верховная Рада Украины уволила главу Министерства молодежи и спорта Вадима Гутцайта, который ранее написал заявление об отставке. За соответствующее решение проголосовало большинство депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его данным, голосование выглядело следующим образом:

За увольнение Гутцайта в целом проголосовали 243 парламентария.

Голосование по фракциям:

"Слуга народа" — 169

"Европейская солидарность" — 16

"Батькивщина" — 3

"Платформа за жизнь и мир" — 10

"За майбутне" — 4

"Голос" — 14

"Довира" — 9

"Восстановление Украины" — 9

Что этому предшествовало

Вечером глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал увольнение "одного из министров". Уже на следующий день Вадим Гутцайт опубликовал свое заявление об отставке, которое передал спикеру ВР Стефанчуку.

Сам Гутцайт объяснил причину своей отставки тем, что он уже год объединяет министерский портфель с поста президента Национального олимпийского комитета Украины.

"За этот год было много манипулирований по поводу моих полномочий, принятых решений и сочетания этих должностей. Сегодня я принял решение об отставке с должности министра молодежи и спорта Украины и планирую сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины", — сообщил Гутцайт.

Напомним, что Гутцайт работал на должности министра с 2020 года. До этого у него была выдающаяся спортивная карьера. Прочитать его биографию вы можете в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Однако в карьера Гутцайта не обошлась и без скандалов. Подробнее о них "Телеграф" рассказывал здесь.