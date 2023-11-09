Рада звільнила одного з міністрів: що передувало цьому

"За" віддали свої голоси 243 парламентарі

Верховна Рада України звільнила голову Міністерства молоді та спорту Вадима Гутцайта, який раніше написав заяву про відставку. За відповідне рішення проголосувала більшість депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його даними, голосування виглядало так:

За звільнення Гутцайта загалом проголосували 243 парламентарі.

Голосування щодо фракцій:

"Слуга народу" — 169

"Європейська солідарність" — 16

"Батьківщина" — 3

"Платформа за життя та світ" — 10

"За майбутнє" — 4

"Голос" — 14

"Довіра" — 9

"Відновлення України" — 9

Що цьому передувало

Увечері голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував звільнення одного з міністрів. Вже наступного дня Вадим Гутцайт опублікував свою заяву про відставку, яку передав речнику ВР Стефанчуку.

Сам Гутцайт пояснив причину своєї відставки тим, що він уже рік поєднує міністерський портфель з посади президента Національного олімпійського комітету України.

"За цей рік було багато маніпулювань щодо моїх повноважень, ухвалених рішень та поєднання цих посад. Сьогодні я ухвалив рішення про відставку з посади міністра молоді та спорту України та планую зосередитися на роботі в Національному олімпійському комітеті України ", — повідомив Гутцайт.

Нагадаємо, що Гутцайт працював на посаді міністра із 2020 року. До цього він мав видатну спортивну кар’єру. Прочитати його біографію ви можете у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Проте кар’єра Гутцайта не обійшлася і без скандалів. Докладніше про них "Телеграф" розповідав тут.