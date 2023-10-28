Важно для будущего Киево-Печерской лавры: Минкульт назначил директора заповедника

Об этом "Телеграфу" стало известно во время подготовки интервью с новым руководителем

И.о. директора Национального Заповедника "Киево-Печерская Лавра" Максим Остапенко на днях был назначен на должность директора заповедника.

Об этом стало известно в ходе интервью, в котором как раз и пойдет речь о будущем главной украинской историко-культурной святыни. Интервью на следующей неделе появится на сайте "Телеграф".

А пока напомним несколько фактов о человеке, который будет руководить сложными процессами, происходящими в Лавре, и возвращать ее к безусловной патриотичности.

Директор Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" Максим Остапенко является специалистом в области охраны памятников истории и культуры, музееведения, археологии, реставрационных работ.

Он – кандидат исторических наук, автор более 30 научных работ по истории острова Хортица и Нижнего Поднепровья, соавтор исследования и реставрации уникальных объектов подводного наследия.

Максим Остапенко, директор НЗ "Киево-Печерская Лавра"

С начала полномасштабного вторжения он находился в рядах Вооруженных сил Украины, откуда был отозван на должность и. о. главы национального заповедника.

Важный момент: Максим Остапенко смог, в отличие от многих, в первые дни войны спасти главные историко-культурные сокровища заповедника "Хортица", который возглавлял до вторжения.

О деталях операции по спасению, планах по развитию Лавры, вернутся ли сюда отзвуки казацкого духа, о будущем монахов и русских "вбросах" читайте вскоре на сайте "Телеграф" в большом интервью с Максимом Остапенко.