Важливо для майбутнього Києво-Печерської лаври: Мінкульт призначив директора заповідника

Про це "Телеграфу" стало відомо під час підготовки інтерв'ю з новим очільником

В.о. директора Національного Заповідника "Києво- Печерська Лавра" Максим Остапенко днями був призначений на посаду директора заповідника.

Про це стало відомо в ході інтерв'ю, у якому якраз і піде мова про майбутнє головної української історико-культурної святині. Воно незабаром з'явиться на сайті "Телеграф".

А поки що нагадаємо декілька фактів про людину, яка керуватиме складними процесами, що відбуваються в Лаврі, і повертатиме її до безумовної патріотичності.

Директор Національного заповідника "Києво — Печерська Лавра" Максим Остапенко є фахівцем в галузях охорони пам’яток історії та культури, музеєзнавства, археології, реставраційних робіт.

Він – кандидат історичних наук, автор понад 30 наукових праць з історії острова Хортиця та Нижнього Подніпров’я, співавтор дослідження та реставрації унікальних об’єктів підводної спадщини.

Максим Остапенко, директор НЗ "Києво - Печерська Лавра"

Від початку повномасштабного вторгнення він перебував у лавах Збройних сил України, звідки був відкликаний на посаду в.о. очільника національного заповідника.

Важливий момент: Максим Остапенко зміг, на відміну від багатьох, у перші дні війни врятувати головні історико-культурні скарби заповідника "Хортиця", який очолював до вторгнення.

Про деталі операції по порятунку, плани по розвитку Лаври, чи повернеться до неї відлуння козацького духу, про майбутнє ченців і російські "вкиди" читайте незабаром на "Телеграфі" у великому інтервю з Максимом Остапенко.