Після звільнення Гутцайта: хто тепер виконує обов’язки міністра спорту в Україні

Після того, як Верховна Рада України проголосувала за відставку Вадима Гутцайта з посади голови Міністерства молоді та спорту Кабінет міністрів призначив виконувача обов’язків на цю посаду. Ним став Матвій Бідний.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. До цього Бідний був заступником Гутцайта.

"Кабінетом міністрів України тимчасово покладено виконання обов’язків міністра молоді та спорту України на Бідного Матвія Вікторовича", — розповів Мельничук.

Матвій Бідний

Народився 29.11.1979 у місті Київ.

Освіта — Національний університет фізичного виховання та спорту України (2001), тренер-викладач; Київський національний торговельно-економічний університет (2004), "Фінанси підприємства"; Міжрегіональна академія управління персоналом (2008), "Комерційне право та трудове право"; Нац. академія державного управління за Президента України (2017-).

З 2001-09 – тренер ДП "Фаворит-С", м. Київ;

2009-11 – керівник фітнес-клубу ДП "Фаворит-С", м. Київ;

2011 – помічник керівника ТОВ „Юридична компанія „Сетра”;

2011-15 – менеджер з продажу ТОВ "ФірмаІСТ";

2015-16 – менеджер відділу автоперевезень Дочірнє підприємство "ІСТФРАХТ";

2016 – помічник-консультант народного депутата України;

2016 – головний спеціаліст відділу пріоритетних неолімпійських видів спорту департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту;

2016-20 – директор департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Мін-ва молоді та спорту України;

з липня 2020 року був заступником міністра молоді та спорту.

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