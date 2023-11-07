Зеленский издал новый указ, который касается генерала Хоренко

Указ был принят на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Он ввел нового командующего Силами специальных операций.

В то же время из состава был выведен бывший командующий Виктор Хоренко. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства во вторник, 7 ноября.

Указ был принят на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он вступает в силу с момента его публикации.

Отметим, что 3 ноября Зеленский неожиданно уволили главу Сил специальных операций Виктора Хоренко. На его место был назначен новый командующий. Им стал Лупанчук Сергей Константинович. Стоит добавить, что увольнение Виктора Хоренко стало также неожиданным и для главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце октября Time опубликовал громкую статью о Зеленском. В ней в частности шла речь об увольнении президентом одного из украинских генералов, который был ответственным за контрнаступление ВСУ. Вместе с тем глава государства говорил и об увольнении одного из министров.