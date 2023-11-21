Звільнення командувачів ЗСУ: Умєров розповів про плани Міноборони на їх рахунок

Міністр оборони України пояснив причини кадрових перестановок серед військового командування

Глава Міноборони України Рустем Умеров на тлі чуток про зміну командувачів ЗСУ заявив, що подібні рішення поки що не ухвалювалися. Водночас він зазначив, що на першому місці ефективність українських командирів, тому робиться і робитиметься все, щоб підвищити їхній рівень.

Про це він заявив на спільному брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Києві 21 листопада, повідомляє ZN.ua. За словами міністра оборони України, про всі кадрові зміни в Силах оборони повідомлятимуть публічно.

"Тема, що стосується зміни командувачів, вона проходить за всіма параметрами, які ми у своєму внутрішньому військовому периметрі обговорюємо. У цьому плані слід сказати, що рішення поки не прийнято. І якщо це відбудеться, то ми відкрито завжди комунікуватимемо це", — сказав Рустем Умєров.

Він додав, що всі зміни серед військового керівництва відбуваються виключно у рамках тих питань, які обговорювалися раніше. І насамперед враховується "досягнення більшої ефективності".

Нагадаємо, що минулого тижня в мережі з’явилася інформація про те, що планують усунути з посади командувача Медичних сил ЗСУ Тетяну Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об’єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва. Однак у Міноборони закликали не вірити чуткам.

Попри цю заяву, 19 листопада Володимир Зеленський все ж таки звільнив командувача Медичних сил ЗСУ Тетяну Остащенко. На її місце було призначено генерал-майора Анатолія Казмірчука.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що звільнено голову ССО Віктора Хоренка. Також його вивели зі складу Ставки верховного головнокомандувача.