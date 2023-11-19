Зеленський призначив командувачем Медичних сил ЗСУ Анатолія Казмірчука: що про нього відомо

Глава держави повідомив про важливе кадрове рішення

Президент України Володимир Зеленський за поданням міністра оборони змінив командувача Медичних сил ЗСУ.

Як повідомив він у своєму традиційному відеозверненні, замість генерал-майора Тетяни Остащенко обійматиме цю посаду генерал-майор Анатолій Казмірчук.

"Завдання очевидне – і про це неодноразово говорилося в суспільстві, зокрема у спільноті наших бойових медиків, – потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів. Від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно", — прокоментував рішення президент.

Як відомо, 53-річний Казмірчук з 2011 по 2012 роки був провідним терапевтом у Головному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" (ГВКГ), а з 2012 року обіймає посаду його начальника.

У 2016 році він отримав нагороду Кабміну за розробку та впровадження інноваційних технологій із надання медичної допомоги в умовах гібридної війни.

З 2020 року є лауреатом Державної премії України у галузі науки та техніки.

Остащенко очолювала медичні сили з 2021 року, вона стала першою жінкою у командуванні одного з родів військ у ЗСУ.

При цьому під час повномасштабного вторгнення медичні сили піддавалися критиці з боку активістів насамперед через використання неякісних китайських турнікетів. Як відомо, поломка цього пристосування в критичній ситуації може призвести до фатальних наслідків для військовослужбовців.