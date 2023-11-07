Зеленський видав новий указ, який стосується генерала Хоренка

Указ було прийнято на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони України

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Він ввів нового командувача Силами спеціальних операцій.

Водночас зі складу було виведено колишнього командувача Віктора Хоренка. Відповідний указ було опубліковано на сайті глави держави у вівторок, 7 листопада.

Указ було ухвалено на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони України. Він набирає чинності з його публікації.

Зазначимо, що 3 листопада Зеленського несподівано звільнили голову Сил спеціальних операцій Віктора Хоренка. На його місце було призначено нового командувача. Ним став Лупанчук Сергій Костянтинович. Варто додати, що звільнення Віктора Хоренка стало також несподіваним і для головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці жовтня Time опублікував гучну статтю про Зеленського. У ній, зокрема, йшлося про звільнення президентом одного з українських генералів, який був відповідальним за контрнаступ ЗСУ. Водночас глава держави говорив і про звільнення одного із міністрів.