Смена командующего Медицинскими войсками ВСУ: Умеров объяснил свое решение

Умеров назвал ряд вопросов, которые нужно решить в Медицинских войсках

Замена командующего Медицинскими войсками Вооруженных сил Украины действительно произошла по представлению от министра обороны. Причина замены – проблемы в медвойсках, которые уже много раз обсуждались в публичной плоскости.

Об этом написал министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, пора решать проблемы с медицинским обеспечением ВСУ.

Одним из путей реформации Медицинских войск Умеров назвал максимальную цифровизацию и строгое соблюдение стандартов медицинского обеспечения. Министр также подчеркнул важность поставки качественных медицинских средств в армию – проблем с некачественными турникетами в ВСУ не должно быть в принципе больше никогда.

Кроме того, добавил он, нужно построить систему обучения тактической медицине по стандартам стран НАТО и обеспечить все это ресурсами. Еще один шаг – внедрение всех важных медицинских практик, которые позволят сохранить как можно больше жизней раненых бойцов ВСУ. Наконец нужно сделать так, чтобы военные медики могли передавать опыт друг другу.

"Обеспечение постоянной ротации личного состава между тактическим и стратегическим уровнем для обеспечения получения и передачи опыта по всему циклу лечения раненых, травмированных и больных", – пояснил он.

Ранее "Телеграф" сообщил, что 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский по представлению министра обороны сменил командующего Медицинскими силами ВСУ. Вместо генерал-майора Татьяны Остащенко будет занимать этот пост генерал-майор Анатолий Казмирчук.

Во время полномасштабного вторжения медицинские силы подвергались критике со стороны активистов из-за использования некачественных китайских турникетов. Как известно, поломка этого приспособления в критической ситуации может привести к роковым последствиям для военнослужащих.