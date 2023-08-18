Командующая Медицинскими Силами игнорирует публичные запросы относительно некачественных турникетов, — Яровая

Командующая Медицинскими Силами ВСУ не ответила на запрос Общественного антикоррупционного совета при Минобороны относительно некачественных турникетов, на которые жалуются бойцы, парамедики и волонтеры. Об этом в эфире канала Эспрессо сообщила член Антикорсовета, волонтер Дана Яровая.

По ее словам, официальный запрос направили после многочисленных жалоб, чтобы выяснить, что это за турникеты и как они пересекли украинскую границу: как закупки или гуманитарную помощь.

"Никакая страна НАТО не могла передать турникеты, которые мы видим на фото с фронта. Это подделка под САТ. А САТ — это стандарт, установленный во всех государствах НАТО. Ни одна из них не закупает подделки и ни одна из них не могла передать эти некачественные турникеты в качестве гуманитарной помощи" , — говорит Яровая.

Она также отметила, что командующая Медицинскими Силами Татьяна Остащенко сейчас игнорирует все публичные запросы и обращения: и журналистов, и волонтеров, и общественных организаций. Это может свидетельствовать лишь о том, что некачественные турникеты закупили за государственные средства, а в Украину завезли под видом гуманитарки.

"Кто-то не хочет нести ответственность за происходящее", — резюмировала Яровая.