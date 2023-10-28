"В некоторых подразделениях ребята не знают элементарных вещей": история боевого медика "Микулы"

Пулевые ранения случаются реже, но их летальность выше артиллерийских, поэтому до эвака доживает меньше раненых, говорит медик

Прикарпатец Николай Илийчук несет службу в батальоне "Волки да Винчи" и не понаслышке знает, как это — спасать жизнь сразу нескольким тяжелораненым. Он боевой медик. Побратимы его зовут "Микула", такое псевдо мужчина унаследовал от деда-УПАшника.

Сегодня Николай работает на американском бронетранспортере М113, который был переоборудован для оказания медицинской помощи на фронте. Медик не озвучивает направление, на котором несет службу, в целях безопасности.

Медицинский университет оканчивал на фронте

Боевой медик отмечает, что для него эта война началась еще в 2014 году, и уже тогда он думал вступить в ряды ВСУ, но выбрал медицину.

В 2014 году Николай поступил в Буковинский государственный медуниверситет, но по семейным обстоятельствам был вынужден взять академотпуск и работать за границей. Путь в медицину продолжил позже.

Когда началось полномасштабное вторжение, "Микула" пошел в военкомат и в конце апреля 2022-го уже выезжал на боевые задания в составе Верховинского 201-го батальона ТрО. Медицинский университет оканчивал на фронте, к заключительным экзаменам готовился между эваками в подвалах Часового Яра.

Николай работал полгода на Запорожском направлении старшим боевым медиком минометной батареи. Там были первые ранения и первый эвак.

"Первый мой пациент на боевых был с минно-взрывной травмой, множественное поражение, геморрагический шок… Сейчас он живой и здоровый, у него все хорошо", — рассказывает "Микула".

На каждом направлении свои сложности

Боевой медик отмечает, что на всех направлениях, где он работал, свои подводные камни. Однако самая мощная медицинская работа началась в батальоне "Волки да Винчи", когда он стал работать кейсэваком (выезжающий на самые сложные территории экипаж. — Ред.) на бронемашине М113.

Боевой медик работал на разных направлениях

"Даже не считал, сколько раненых тогда было. Вспоминается населенный пункт Хромово, окрестности Бахмута, там было жестко… — рассказывает Николай. — Я был первым "плечом", забирал раненых с края окопов. Ребята мне пытались подносить пострадавших, иногда их подтаскивали, а иногда я выскакивал и сам затаскивал к себе. Там было трудно".

В последние недели — каждый раз выезжали, как в последний раз. Точки эваков, маршруты были хорошо пристрелены ПТУРами.

"На одном из выездов моя броня сломалась, появлялись новые раненые, и мне дали штурмовую М113. Во время эвака по нам открыли прицельный артиллерийский огонь, машину посекло, пришлось совершить маневр и заехать за раненым потом", — рассказывает боевой медик об одном из рискованных случаев.

Николай вспоминает и о работе на Купянском направлении, штурмовых действиях: "Там было по-своему жестко, особенно из-за потерь. Эвакуация там была проще благодаря прикрытию: лето, узкие лесные дороги, все зеленое, в опасных зонах и при перегрузах машины почти не видно. Но были радиоперехваты, враг быстро раздуплялся, точки эваков быстро пристреливали…"

Одновременно работал с тремя тяжелыми

Чаще всего на фронте встречается минно-взрывная травма, говорит боевой медик. Это происходит массово.

"Артиллерийские обстрелы преобладают над стрелковыми боями. Пулевые ранения также случаются, но реже. Их летальность больше, поэтому до эвака раненых доживает меньше. Многие мои хорошие друзья ушли из жизни именно в стрелковых боях", — говорит медик.

Собеседник "Телеграфа" вспоминает случай, который произошел с его товарищем на Купянском направлении: "Во время штурма он получил пулевое ранение в плечо. Осматривая голову, я увидел инородное тело под кожей затылочного участка, сначала думал, что это осколок, но это оказалась пуля 5,45… С товарищем все хорошо, сейчас находится на реабилитации".

Минно-взрывные травмы – самые частые на фронте

"Микула" говорит, что ему постоянно приходится выбирать, кому оказывать помощь в первую очередь. Проводит медицинскую сортировку. Легких и относительно стабильных пациентов Николай пытается разместить на корме машины, а бойцов в тяжелом состоянии подтаскивает к себе и работает, чтобы восстановить проходимость дыхательных путей, стабилизировать гемодинамику и поддержать жизненных функции.

"Частота эваков уменьшается. У меня в Хромово могло быть 7-8 рейсов в сутки, иногда больше. На пристрелянных маршрутах, а также там, где применяют вражеские FPV, стараемся минимизировать все эти движения, в случае когда раненые легкие или стабильные, их собирают на точках эвакуации для снижения рисков при транспортировке. Круто, когда там есть боевой медик, который может сделать конверсии, восстановить ОЦК (объем циркулирующей крови) и тем самым выиграть время. Иногда бывает такая плотность огня, что эвакуация просто невозможна. Когда активизируются боевые действия — появляются тяжелые, и я вылетаю…"

"Микула" очень доволен транспортом, на котором работает. М113 — это защищенный реанимобиль большой проходимости, на гусеницах, в тяжелые времена вмещавший более 10 раненых бойцов. В его салоне есть все для спасения и стабилизации раненых.

В салоне американского бронетранспортера М113 есть все для спасения и стабилизации раненых

"В бронемашине М113 одновременно работал с тремя тяжелыми. Это катастрофа. Три тяжелых на одни руки — это просто задница. У одного — тяжелая ЧМТ, у другого — пулевое ранение грудной клетки, сзади просто вырвана лопатка, последний — с множественными поражениями спины и нижних конечностей… Было сложно", — рассказывает медик.

В целом, говорит Николай, все комплектуется исходя из специфики поставленных задач. В период, когда на точку эвакуации ничего, кроме гусеничной техники, не могло добраться, и транспортировка должна была занимать около двух часов, медик установил в М113 кардиомонитор, подогреватель инфузий и холодильник для хранения цельной крови.

Важно как можно быстрее оказать медицинскую помощь раненым

Николай говорит, что у его батальона все хорошо с обеспечением. А вот в соседних подразделениях, рассказывает, не все так гладко.

"Турникеты дырявые, китайские… Аптечки почти не содержат основных компонентов, зато набиты кучей хлама и налбуфина… Также наличествует слабая проинформированность личного состава, вернее, ее полное отсутствие. Ребята просто не знают базовых вещей: более чем за полтора года войны не уметь накладывать турникет… За раненого это сделали побратимы. Ему больно, он думает, что так не должно быть, и ослабляет. Мне передают его, а он мраморный и под ним болото крови", — рассказывает "Микула".

Боевой медик "Микула" - селфи с побратимами

И хотя Николай находится там, где жизнь измеряется секундами, он уверен, что на своем месте, ведь помогать другим – его предназначение.