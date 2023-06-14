Спасают жизнь, а на них не обращают внимания: как помочь бойцам ВСУ с "расходным материалом"

Украинцы активно донатят на аптечки, турникеты, автомобили, дроны, тепловизоры. А есть вещь, которая еще до турникета может спасти воину жизнь

В Украине продолжают формировать новые подразделения Вооруженных сил и Нацгвардии, участвующие в контрнаступлении Сил обороны. Снаряжением их частично обеспечивают Минобороны и МВД, частично – волонтеры. И одна из самых необходимых вещей, которая кажется мелочью и на которую никто не обращает внимания — саперная лопатка.

Об этом волонтер, соучредитель проекта "Зубатая лопата" Валерия Черненко рассказала в интервью "Телеграфу".

"Лопата — это расходный материал , — говорит волонтер. — Когда нужно окопаться, она спасает. Но в то же время она — последнее, что ты сам будешь спасать и о чем думать. У военных есть дорогие вещи — тепловизоры и т.д. В первую очередь они спасают их. Так что, повторюсь, саперная лопата — расходный материал".

Она объясняет, что по нормативу боец через 30 минут должен окопаться — вырыть яму, в которой полностью спрячется, лежа. Летом это сделать легче, когда почва сухая и относительно легкая. Но зимой, на каменистой почве или в перелеске, где земля переплетена корнями, которые тоже приходится рубить, делать это гораздо сложнее.

Поскольку государство не может обеспечить всех военных лопатами, помочь решили волонтеры. Они нашли украинского производителя, подобрали самую крепкую сталь, контролируют качество сборки, заточки, логистику.

Производство саперной "Зубатой лопаты" обходится в 150 гривен. Волонтеры уже собрали 2,2 млн грн, на которые произвели и отправили на фронт пятнадцать тысяч лопат. Однако с каждым днем собирать средства становится все сложнее.

Больше о проекте и способах помощи волонтерами спасать жизнь украинских защитников — читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Зубатая лопата": как десять девушек из IT помогают сохранить жизнь военных".