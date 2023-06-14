"Зубастая лопата": как десять девушек из IT помогают сохранить жизни военных

В ВСУ немало новых бригад, начинающих обеспечивать себя "с нуля"

Их "зубастые лопаты" сегодня служат практически во всех родах войск. Свою волонтерскую инициативу десять девушек из IT запустили параллельно с работой. Почему они занялись лопатами, а не аптечками, дронами, турникетами? Чем их изделия "зубастее" других? Как удалось собрать 2,2 млн грн на 15 тысяч малых саперных лопат,сколько нужно еще, и как не выгореть за почти полтора года войны.

Обо всех волонтерах Алена Крицук и Валерия Черненко рассказали "Телеграфу".

Расходный материал

– Лопата – это расходный материал, – говорит Валерия Черненко. — Когда нужно окопаться, она спасает. Но последнее, что будешь спасать и о чем думать — это лопата. Она необходима буквально каждому. Поэтому, когда недавно мне написал в соцсетях парень, и я узнала, что он военный, первое, о чем спросила: "А тебе лопата нужна?".

Валерия Черненко

– Чем вас не удовлетворяли стандартные малые саперные лопаты?

Алена Крицук: – Их не было в достаточном количестве. Мы потеряли "Азовсталь", Кременчугский завод, производивший сталь. На военных, которые воевали до 2022 года, вероятно, лопат хватало, а летом после вторжения мы столкнулись с тем, что нет необходимого их количества. На тот момент потребность ТРО была в 100 тысячах лопат минимум. Я волонтерила в командовании ТРО с февраля 2022 года и, конечно, у меня там остались друзья. Я начала искать лопаты по Украине и оказалось, что имеющиеся на рынке лопаты не проходят проверку военных. Речь ведь не шла о том, чтобы купить что-то для "галочки".

Вопрос в том, что почвы в Украине разные. Одно дело окапываться в лесочке, другое — в каменистой земле Бахмута. Земля на юге – глина, когда она промерзает, ее сложно рыть.

Мы стали искать, с кем сотрудничать, и большинство производителей нам не подошли. Если сталь была нормальная, изготовитель не мог давать нужные объемы.

– Вас не пугала цифра в 100 000?

АК: — Нет, потому что не все было на нас. Часть помогли закрыть бойцам предприниматели, бизнес. Нашей задачей было найти, кто дальше будет поставлять качественные, хорошо заточенные лопаты в больших объемах. И качество наших лопат мной проверено.

– Вы попали на рытье окопов?

АК: — Я должна была протестовать лопату, чтобы понимать, на что пойдут собранные деньги. На подготовке "Украинского легиона" были лекции и практические занятия. На одном из них нужно было по нормативу — за 30 минут — лежа вырыть окоп, в котором ты поместился бы полностью, не поднимаясь над землей. Это очень тяжело, так что лопата должна быть очень острой, чтобы перерубить, например, корни. Мы копали, когда над нами ничего не летало, и то это было сложно.

Алена Крицук — инициатор "лопатного" движа

Нестандартная лопата с раскраской

– Как нашли производителя? И почему у вас форма лопаты получилась нестандартная для саперной?

АК: – Производитель, с которым мы работаем, согласился экспериментировать. Форму мы не изменили, какова уж была у производителя, но они согласились брать сталь 5ПС, то есть, более прочную. У нас есть видео, например, где наша лопата разрезает лопаты других производителей.

Если берешься что-то делать, то делай системно, поэтому мы не просто наладили производство: придумали название "Зубастая лопата", запустили сайт и соцсети. Придумали рисовать на лопатах мордашки, чтобы добавить эмоций.

ВЧ: — Когда военные разгружают лопаты, то рассматривают эти мордашки и присылают нам креативные фотосеты с нашими лопатами. Это приятно.

АК: — Бывает, что человек заказывает 100 лопат на всех своих бойцов. И нам хочется, чтобы каждый, кто получил лопату, понимал, что мы думали о них, заботились. Когда там есть мордашка, то понятно, что лопата от волонтеров.

– Кто разрисовывает?

ВЧ: – Все мы. Устраиваем дни раскрасок на работе. Моя компания позволила хранить лопаты в офисе, поэтому коллеги присоединяются. Мы в компании регулярно производим благотворительные аукционы, где собираем средства на дроны. На каждом аукционе ставим стол с лопатами – штук по 200, кладем маркеры, — люди подходят, разрисовывают. Когда не было света – сделали отдельный ивент. Купили за свои средства немного вкусностей (из бюджета лопат берем деньги только на логистические расходы!), коллеги пришли каждый со своим фонариком, и мы расписали около полутора тысяч лопат за вечер.

Не каждый может задонатить, но любой может прийти и помочь разрисовывать лопаты

АК: – Я давно в волонтерстве, и понимаю, что очень важно удерживать баланс — средств и эмоциональной ценности доната для человека. Часто человек не видит, как его помощь использует конечный потребитель. Он донатит по эмоциональным ощущениям "куда-то", это некий дрон, в котором маленькая доля его доната. А у нас за 150 гривен ты покупаешь для парня или девушки из ВСУ лопату. Мы не по каждой лопате знаем, где она и у кого, но каждая из них на фронте.

Каждая "зубастая" лопата попадает на фронт — бренд там даже уже узнают

Конечно, не всегда человек может задонатить даже 50 гривен, но он может прийти и расписать 20 лопат. Это тоже важный вклад.

– Думаю о том, что эта война заставила девушек разбираться в нюансах копания окопов на фронте и т.д.

АК: — Мы должны во многих нюансах разбираться. К нам иногда приходят с запросами на 30 кирок, а действительно нужно две, а остальные — лопаты. Кирка помогает прорубить мерзлую землю – зимой это до 20 сантиметров. Дальше можно копать лопатой. Военные кирки довольно большие — 2,8 кг, от полуметра до метра — это не индивидуальная вещь. Мы с военными высчитали, что на отделение в среднем нужна одна кирка.

Поэтому тебе нужно очень осторожно консультировать тех, кто к тебе обратился, потому что это наша ответственность за донат.

Все начиналось с работы для бойцов ТРО, но оказалось, что лопаты – расходный материал, который нужен постоянно

Гибкая система против выгорания

– За это время не пожалели, что взялись за это дело, не выгорели?

АК: – У нас сложилась гибкая система. Мы проговорили, что это дело добровольное, и любой из команды может сказать, что он выгорел и ему нужен отдых. Это нормально – отдохнуть и потом прийти с новыми силами.

– А как собрали команду?

ВЧ: – Алена написала в августе: "А можете ли вы прийти на брейншторм на волонтерскую тему?" Я подумала: почему нет? Мы уже пересекались, вместе ездили разбирать завалы в Ирпене.

– Почему, все же, "Зубастая лопата"?

АК: – Я понимала, что польза лопат на фронте людям не понятна. Про окопы гражданские не думают. Лучше донатят на то, что убивает русню или турникеты, аптечки, а тут – лопаты. Нам нужно было объяснить, почему именно наша лопата так необходима, привлечь внимание. А для этого сделать бренд и о нем уже рассказывать.

Некоторые бойцы получают яркие лопаты, разрисованные детьми

- Вы собрали уже 2,2 млн — это есть на сайте. А как начинали копить средства?

ВЧ: — Еще в начале полномасштабного вторжения был создан ресурс для сбора донатов Help volunteer. Свой первый сбор мы открыли именно там. Это было удобно, потому что там можно подробно описать, на что сбор и добавить фото – такой минилендинг.

Средства собирали разными путями. Например, Лиза – одна из "зубастых девушек", работающая в компании, занимающейся протезами, увлекается флористикой. Она начала закупать цветы у фермеров, делать из них букеты, продавать, а все средства уходили на лопаты. У нас были розыгрыши книг за донат, еще из "зубастых" — Янина собственноручно делала торты и тоже разыгрывала за донат. Чтобы вы понимали, насколько это талантливые девушки – та самая Янина разработала для нас бот, фиксирующий количество лопат на складе.

И, конечно, мы очень благодарны коллегам, их поддержка нереально ценна. Многие просят в свой день рождения не покупать подарки, а перечислить деньги нам.

– Почему у вас на сайте указана потребность именно в 30 тысяч лопат?

АК: – Это было то количество, которое мы с самого начала себе поставили как более-менее реальный план.

Новобранцы "зубастой армии" готовы ехать на фронт

– Бизнес к сборам приобщается?

АК: — Есть компании, которые вносили средства в дружественный фонд, который нам помог оформить сборы. От них приходило 25 000 грн. Бизнесу интересно донатить на большие инициативы, приобщаться к большим сборам, мы это понимаем. Но мы благодарны всем, кто донатит нам.

Реалии превосходят ожидания

– Какие были интересные отзывы от ребят с фронта?

АК: — Часто пишут, что не ожидали, что они такие острые, вот даже руки порезали. Жаль, что порезали, но приятно, что лопаты лучше, чем они ожидали. Еще была история, когда военный увидел нашу лопату у ребят и говорит: "О, я их знаю! Это классные лопаты!"

– Такие отзывы, пожалуй, самые приятные – что вас знают те, для кого работаете. А как военные выходят на вас?

АК: – Нас уже знают. Кто возвращается на восстановление, забирает лопаты в часть. Осенью мы закрывали потребности территориальной обороны. Наши коллеги пошли воевать, наши знакомые. У наших коллег есть подопечные части. Мы начали закрывать потребности, о которых знали, затем информация распространялась, и нам нужно было уже сначала верифицировать поступающие запросы.

– У вас пул производителей лопат, наверное, уже сформировался?

АК: – Нет, производитель один. Они знают наши требования, у них крепкие лопаты, хорошо скручены, хорошо заточены. Они быстро реагируют на форс-мажоры и идут нам навстречу. Если говорим, что прямо критически нужно сейчас 300 лопат, нам этот запрос закрывают из других партий. Лопаты привозят на своем транспорте на "Новую почту" — это о партнерстве. Мы еще ни разу не платили за перемещение лопат с Тернопольщины, когда они отправляют нам заказы.

Покерные турниры ради донатов

– Какие у вас сейчас задачи? Сайт есть, система работает, производитель есть.

ВЧ: – Продолжать делать сборы, а это становится все сложнее. Так что у нас возникли такие истории, как благотворительные покерные турниры. К нам пришла Аня — суперкреативная и активная "зубастая девушка" — и говорит: "Хочу сделать турнир по покеру". А мы что? Говорим: "Как помочь?" Так мы собрали в общей сложности 385 тыс. грн. Просто говорить: "Нужны лопаты! Нужны лопаты!" — уже не работает.

Просто говорить "Нужны лопаты! Нужны лопаты!" – уже не работает. Покерный турнир – почему бы нет?

Когда мы только начинали сбор осенью, то активно писали лидерам мнений, некоторые из них делали репосты, и так о нас узнавали люди, это круто.

– Украинцы морально и финансово действительно истощены. А иностранцев к сборам приобщаете?

АК: – Большинство иностранцев не любят донатить на вещи, напрямую связанные с военными. Они не хотят думать, что оплачивают войну. Здесь ты не убиваешь, ты помогаешь защитить свою жизнь, но все равно этим нужно очень системно заниматься за границей.

Каким еще может быть приз "лопатного" покерного турнира?

– В каких родах войск уже есть ваши лопаты?

АК: – Почти у всех – арта, аэроразведка, пехота. Пожалуй, нет у лётчиков, но это не точно (смеется).

– Лопаты, кирки, что дальше?

ВЧ: – Это зависит от того, что будет нужно. Мы видим, что спрос на лопаты не исчезает, то есть у нас нет такого, что есть лопаты и некому их отдать.

АК: – Более того, спроса больше, чем лопат. Они приезжают, уезжают, а нужно еще, еще и еще. Иногда не успеваем их расписать. Но когда понимаем, что где-то они очень нужны быстро, они едут как есть. Это процессы, которые не хочется прерывать. У нас много новых бригад, которые начинают себя обеспечивать условно с нуля.

Кроме того, у военных есть дорогие вещи — например, тепловизоры, которые важно сохранить. Но мы бы не хотели, чтобы кто-то рисковал жизнью, сохраняя лопату. Не надо, мы все сделаем, мы тебе еще отправим!

Присоединиться к сбору на "зубатые лопаты" можно здесь: https://send.monobank.ua/jar/83S3dyqjw1