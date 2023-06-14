Рятують життя, а на них не звертають уваги: як допомогти бійцям ЗСУ з "розхідним матеріалом"

Українці активно донатять на аптечки, турнікети, авто, дрони, тепловізори. А є річ, що ще до турнікета може врятувати воїну життя

В Україні продовжують формувати нові підрозділи Збройних сил та Нацгвардії, які беруть участь у контрнаступі Сил оборони. Спорядженням їх частково забезпечують Міноборони та МВС, частково — волонтери. І одна з найнеобхідніших речей, яка видається дрібницею і на яку ніхто не звертає уваги — саперна лопатка.

Про це волонтерка, співзасновниця проєкту "Зубата лопата" Валерія Черненко розповіла в інтерв'ю "Телеграфу".

"Лопата — це розхідний матеріал, — каже волонтерка. — Коли потрібно окопатися, вона рятує. Та водночас вона — останнє, про що ти сам будеш рятувати і про що думати. У військових є дорогі речі — тепловізори тощо. В першу чергу вони рятують їх. Тож, повторюсь, саперна лопата — розхідний матеріал".

Вона пояснює, що за нормативом боєць за 30 хвилин має окопатися — вирити яму, в якій повністю заховається, лежачи. Влітку це зробити легше, коли грунт сухий і відносно легкий. Але взимку, на кам'янистому ґрунті або в переліску, де земля переплетена корінням, яке теж доводиться рубати, робити це набагато складніше.

Оскільки держава не може забезпечити всіх військових лопатами, допомогти вирішили волонтери. Вони знайшли українського виробника, підібрали найміцнішу сталь, контролюють якість скрутки, заточки, логістику.

Виробництво саперної "Зубатої лопати" обходиться в 150 гривень. Волонтери вже зібрали 2,2 млн грн, на які виробили і відправили на фронт десятки тисяч лопат. Однак з кожним днем збирати кошти стає дедалі складніше.

Більше про проєкт і способи допомоги волонтерами рятувати життя українських захисників — читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Зубата лопата": як десять дівчат з IT допомагають зберегти життя військових".