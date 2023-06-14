Контрнаступ ЗСУ: чому кремль не хоче чути про наближення свого "триндеця"

Життя в паралельній реальності боляче вдарить бумерангом, коли кремль остаточно втратить можливість контролювати інформпростір, каже Георгій Тука

Український контрнаступ, про який говорили всю весну, стартував із початком літа. Навіть в офіційних повідомленнях представників Міноборони України — приємні новини щодо деокупації низки населених пунктів. Водночас надмірна увага західних ЗМІ до цього процесу точно не допомагає ЗСУ.

Про медіаситуацію навколо наступальних дій українських Сил оборони, а також розколи, які все більш явно проглядаються у російському внутрішньому полі, "Телеграфу" розповів колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської військово-цивільної адміністрації (2015-2016 роки), керівник та засновник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука.

Ситуація з надлишком уваги до наступальних дій ЗСУ абсолютно закономірна, вважає Георгій Тука.

— Спершу близько пів року українські медіа, а також низка політиків, чиновників, псевдоекспертів, навіть президент Зеленський та голова ГУР Буданов надували щоки і багатозначно анонсували: "Ось зараз ми як почнемо!" А тепер вони ж вимагають тиші. У тому населенні, яке не має уявлення, що таке війна (не тилова, а окопна, фронтова), вони породили очікування на рівні барона Мюнхгаузена. І мало хто, схоже, розуміє, що контрнаступ — це величезні жертви, тяжкі наслідки. Таке враження, що народ сидів з попкорном біля телевізора в очікуванні футбольного матчу — "ну коли вже ви почнете?" Зараз можемо говорити, що певні наступальні дії справді розпочалися. Але відбуваються із неймовірним опором з боку окупантів. Вони за цей час серйозно зміцнилися, – пояснює експерт.

Проте, продовжує він, ЗСУ має успіхи.

— Я радий, що хоч і не звучать бравурні горни, не замовчуються й наявні здобутки. Офіційно повідомляється, що наші Збройні Сили просуваються у різних напрямках. Важко. З величезними потом-кров’ю. Вимагати чогось більшого від них — просто підло по відношенню до наших захисників, — упевнений Георгій Тука. — Вони роблять все, що можуть. Честь їм і слава, низький уклін!

За словами експерта, якщо говорити про західні медіа, які розглядають нашу війну чи не під мікроскопом і фактично шкодять своїми прогнозами та аналітикою, треба розуміти таке: вони працюють передусім на свою аудиторію. І думають саме про неї. Про привернення її уваги. Про свої рейтинги, цитованість, відвідуваність своїх сайтів.

— Можливо, українським ЗМІ, які надмірно часто цитують західних колег, що пишуть про нашу війну, треба бути не такими активними в подібному цитуванні — псевдодосліджень, псевдоаналізу, — вважає Георгій Тука.

Російська ж реакція на наш контрнаступ більш ніж передбачувана, вважає експерт.

— У країні-агресорці традиційно "все йде за планом, все чудово". Відзначили 12 червня "день росії", у тому числі на частині "новопридбаних територій". Влаштували показні народні гуляння. Подібного роду життя в паралельній реальності почне боляче бити бумерангом, коли кремль остаточно втратить можливість контролювати інформаційний простір. А він уже втрачає, — зазначає Георгій Тука. — Нещодавно вже було кілька наїздів на тих, кого вони називають "військкори". Надто вже почали давати інформацію, близьку до істини. Незручну кремлю. Про проблеми в окупаційній армії. Про успіхи ЗСУ. Про "триндець", що насувається. І от коли подібні "військкори" стануть все частіше давати інформацію про реальні втрати російських і реальні досягнення українців (а не казки в стилі офіційної роспропаганди та йолопів з міноборони), це може стати для деяких шоком. Поки ж незначні, не федерального рівня, ЗМІ повідомляють щось на кшталт "через погоду збройні сили рф вирішили відступити на заздалегідь підготовлені позиції".

І чим більше буде позитивних для нас новин з фронту, які все важче буде приховувати від російського обивателя, тим більше буде гризня між різними силовими угрупованнями та елітами, що стоять за ними всередині самої рф, прогнозує експерт. Ми вже бачимо, зазначає Георгій Тука, як вона загострюється по лінії пригожин — кадиров-шойгу-герасимов.

— На мою думку, досить несподівано в цю гризню, в цю гру вліз перший заступник голови Комітету у справах СНД Держдуми, керівник Інституту країн СНД константин затулін. Навіть пішли розмови, що його можуть виключити із фракції "Єдина росія". Річ у тому, що на форумі "Яка Україна нам потрібна?", який ці ублюдки проводили в перший день літа в москві, затулін розніс в пух і прах позицію керівництва рф щодо досягнення цілей так званої "спеціальної військової операції". А саме — денацифікація, демілітаризація, нейтральний статус України та забезпечення безпеки т. з. "ДНР" та "ЛНР". Він наголосив, що по жодному з цих пунктів росіяни не досягли успіху, — розповідає експерт. — Подібна позиція затуліна створила помітну бурю всередині партії влади і не лише.

Характерно, продовжує Георгій Тука, що ця позиція чітко накладається на зміну позиції пригожина. Мало того, що той нещодавно заявляв про необхідність зупинити т. з. "сво" та спробувати зберегти хоча б те, що вже захоплено. Так він ще й від критики власне міністра оборони шойгу та начальника генштабу герасимова вже тижнів зо три як перейшов до системної критики збройних сил рф як таких. Тобто системи цих самих збройних сил.

— Подібними емоційними пасажами пригожин руйнує внутрішньоросійські "скрєпи". Серед яких була і віра в "непереможну та легендарну російську армію". А пригожин насильно, жорстко розплющує очі своєму глядачеві, своєму шанувальнику (а це Z-патріоти, турбопатріоти, як їх зараз називають). Це категорія з повною відсутністю мозку та критичного мислення. Росіяни, які, сидячи в дерев’яному ср*льнику, свято вірують у велич і могутність своєї країни. Таких там відсотків є п’ятнадцять, — пояснює експерт.

Тепер паралельно "скрєпи" почав руйнувати й затулин.

— Для професійних російських бюрократів затулин — досить впливовий персонаж. Дуже медійний, — наголошує Георгій Тука. — Він 30 років своєї діяльності присвятив знищенню України. І не тільки. Позбавити державності Грузію, Молдову — теж рожеві мрії затулина. Тавра там нема куди ставити. І те, що він близько двох тижнів тому виступив із подібною заявою, не понісши за це жодного покарання, багато про що говорить. У мене складається враження, що це вже початок певної кампанії всередині росії. Не просто збіг. І подібні тенденції точно нам на користь.

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