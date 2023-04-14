"Необхідно поставити жирну крапку": пригожин запропонував закінчити війну в Україні

Кремлю слід заявити, що росія досягла тих результатів, які планувала

Хазяїн ПВК "Вагнер" євген пригожин, найманці якого зазнали величезних втрат при штурмі Бахмута, запропонував владі росії закінчити війну в Україні.

"Для влади і для суспільства загалом сьогодні необхідно поставити якусь жирну крапку в "СВО". Ідеальний варіант – це оголосити про закінчення "СВО", повідомити все про те, що росія досягла тих результатів, які планувала".

Росія відрізала Азовське та великий шматок Чорного моря, захопила жирний шматок території України та створила сухопутний коридор до Криму. Тепер залишається лише одне: намертво закріпитися, закогтитися», — написав він у програмній статті.

Нагадаємо, пригожин постійно намагається привертати до себе увагу ЗМІ, тому назвав несподівані напрямки контрудара ЗСУ. А тим часом журналісти Bloomberg дізналися про подальші плани господаря "Вагнера". За інформацією агенції, на тлі скорочення постачання армії найманців пригожин готується згорнути свою діяльність в Україні та перекинути ПВК до Африки.

А військовий експерт Олег Жданов припустив, що дуже нестриманого пригожина можуть просто "прибрати", не маючи в ньому достатньої потреби.