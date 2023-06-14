Контрнаступление ВСУ: почему кремль не хочет слышать о приближении своего "трындеца"

Жизнь в параллельной реальности больно ударит бумерангом, когда кремль окончательно утратит возможность контролировать информпространство, говорит Георгий Тука

Украинское контрнаступление, о котором говорили всю весну, стартовало с началом лета. Даже в официальных сообщениях представителей Минобороны Украины — приятные новости о деоккупации ряда населенных пунктов. В то же время излишнее внимание западных СМИ к этому процессу точно не помогает ВСУ.

О медиаситуации вокруг наступательных действий украинских Сил обороны, а также расколах, которые всё более явно просматриваются в российском внутреннем поле, "Телеграфу" рассказал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука.

Ситуация с переизбытком внимания к наступательным действиям ВСУ — абсолютно закономерна, считает Георгий Тука.

— Сперва около полугода украинские медиа, а также ряд политиков, чиновников, псевдоэкспертов, даже президент Зеленский и глава ГУР Буданов, надували щеки и многозначительно анонсировали: "Вот сейчас мы как начнем!" А теперь они же требуют тишины. В том населении, которое понятия не имеет, что такое война (не тыловая, а окопная, фронтовая), они породили ожидания на уровне барона Мюнхгаузена. И мало кто, похоже, понимает, что контрнаступление — это большие жертвы, тяжелые последствия. Такое впечатление, что народ сидел с попкорном у телевизора в ожидании футбольного матча — "ну, когда уже вы начнете?" Сейчас можем говорить, что определенные наступательные действия действительно начались. Но происходят с невероятным сопротивлением со стороны оккупантов. Они за это время серьезно укрепились, — поясняет эксперт.

Тем не менее, продолжает он, у ВСУ есть успехи.

— Я рад, что, хоть и не звучат бравурные горны, не замалчиваются и явные достижения. Официально сообщается, что наши Вооруженные Силы продвигаются на разных направлениях. С трудом. С огромными потом-кровью. Требовать чего-то большего от них — просто подло по отношению к нашим защитникам, — уверен Георгий Тука. — Они делают всё, что могут. Честь им и слава, низкий поклон!

По словам эксперта, если говорить о западных медиа, которые рассматривают нашу войну едва ли не под микроскопом и фактически вредят своими прогнозами и аналитикой, нужно понимать следующее: они работают, прежде всего, на свою аудиторию. И думают именно о ней. О привлечении ее внимания. О своих рейтингах, цитируемости, посещаемости своих сайтов.

— Возможно, украинским СМИ, которые излишне часто цитируют западных коллег, пишущих о нашей войне, надо быть не такими активными в подобного рода цитировании — псевдоисследований, псевдоанализа, — считает Георгий Тука.

Российская же реакция на наше контрнаступление более чем предсказуема, считает эксперт.

— В стране-агрессоре традиционно "всё идет по плану, всё прекрасно". Отметили 12 июня "день россии", в том числе на части "вновь приобретенных территорий". Устроили показушные народные гуляния. Подобного рода жизнь в параллельной реальности начнет больно бить бумерангом, когда кремль окончательно утратит возможность контролировать информационное пространство. А он уже теряет, — отмечает Георгий Тука. — Недавно было уже несколько наездов на тех, кого они называют "военкоры". Уж слишком те начали давать информацию, близкую к истине. Неудобную кремлю. О проблемах в оккупационной армии. Об успехах ВСУ. О надвигающемся "трындеце". И вот когда подобного рода "военкоры" станут всё чаще давать информацию о реальных потерях русских и реальных достижениях украинцев (а не сказки в стиле официальной роспропаганды и болванчиков из минобороны), это может стать для некоторых шоком. Пока же малозначительные, не федерального уровня, СМИ сообщают что-то типа "из-за погоды вооруженные силы рф приняли решение отступить на заранее подготовленные позиции".

И чем больше будет положительных для нас новостей с фронта, которые всё труднее будет скрывать от российского обывателя, тем больше будет грызня между различными силовыми группировками и стоящими за ними элитами внутри самой рф, прогнозирует эксперт. Мы уже видим, отмечает Георгий Тука, как она обостряется по линии пригожин — кадыров-шойгу-герасимов.

— С моей точки зрения, довольно неожиданно в эту грызню, в эту игру влез первый заместитель главы Комитета по делам СНГ Госдумы, руководитель Института стран СНГ константин затулин. Даже пошли разговоры, что его могут исключить из фракции "Единая Россия". Дело в том, что на форуме "Какая Украина нам нужна?", который эти ублюдки проводили в первый день лета в москве, затулин разнес в пух и прах позицию руководства рф касательно достижение целей так называемой "специальной военной операции". А именно — денацификация, демилитаризация, нейтральный статус Украины и обеспечение безопасности т. н. "ДНР" и "ЛНР". Он подчеркнул, что ни по одному из этих пунктов россияне не достигли успеха, — рассказывает эксперт. — Подобная позиция затулина сотворила заметную бурю внутри партии власти и не только.

Характерно, продолжает Георгий Тука, что эта позиция четко накладывается на изменение позиции пригожина. Мало того, что тот недавно заявлял о необходимости остановить т. н. "сво" и попытаться сохранить хотя бы то, что уже захвачено. Так он еще и от критики собственно министра обороны шойгу и начальника генштаба герасимова уже недели три как перешел к системной критике вооруженных сил рф как таковых. То есть — системы этих самых вооруженных сил.

— Подобными эмоциональными пассажами пригожин разрушает внутрироссийские "скрепы". Среди которых была и вера в "непобедимую и легендарную российскую армию". А пригожин насильно, жестко открывает глаза своему зрителю, своему почитателю (а это Z-патриоты, турбопатриоты, как их сейчас называют). Это категория с полным отсутствием мозга и критического мышления. Россияне, которые, сидя в деревянном ср*льнике, свято веруют в величие и могучесть своей страны. Таких там процентов пятнадцать, — поясняет эксперт.

Теперь параллельно "скрепы" начал разрушать и затулин.

— Для профессиональных российских бюрократов затулин — достаточно влиятельный персонаж. Очень медийный, — акцентирует Георгий Тука. — Он 30 лет своей деятельности посвятил тому, чтобы уничтожить Украину. И не только. Лишить государственности Грузию, Молдову — тоже розовые мечты затулина. Клейма там некуда ставить. И то, что он около двух недель назад выступил с подобным заявлением, не понеся за это никакого наказания, о многом говорит. У меня складывается впечатление, что это уже начало некой кампании внутри россии. Не просто совпадение. И подобные тенденции — точно нам на руку.

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