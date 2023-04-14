Укр

"Необходимо поставить жирную точку": пригожин предложил закончить войну в Украине

Автор
Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев
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евгений пригожин Новость обновлена 14 апреля 2023, 21:25
евгений пригожин. Фото Коммерсантъ

Кремлю нужно заявить, что россия достигла тех результатов, которые планировала

Хозяин ЧВК "Вагнер" евгений пригожин, наемники которого понесли огромные потери при штурме Бахмута, предложил властям россии закончить войну в Украине.

"Для власти и для общества в целом сегодня необходимо поставить какую-то жирную точку в "СВО". Идеальный вариант – это объявить об окончании "СВО", сообщить всем о том, что россия достигла тех результатов, которые планировала.

Россия отрезала Азовское и большой кусок Черного моря, захватила жирный кусок территории Украины и создала сухопутный коридор в Крым. Теперь остается только одно: намертво закрепиться, закогтиться", — написал он в программной статье.

Напомним, пригожин постоянно пытается привлекать к себе внимание СМИ, поэтому назвал назвал неожиданные направления контрудара ВСУ. А тем временем журналисты Bloomberg узнали о дальнейших планах хозяина "Вагнера". По информации агентства, на фоне сокращения снабжения армии наемников, пригожин готовится свернуть свою деятельность в Украине и перебросить ЧВК в Африку.

А военный эксперт Олег Жданов предположил, что весьма несдержанного пригожина могут просто "убрать", не имея в нем достаточной нужды.

Теги:
#Война #Евгений Пригожин #ЧВК Вагнера