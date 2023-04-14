"Необходимо поставить жирную точку": пригожин предложил закончить войну в Украине

Кремлю нужно заявить, что россия достигла тех результатов, которые планировала

Хозяин ЧВК "Вагнер" евгений пригожин, наемники которого понесли огромные потери при штурме Бахмута, предложил властям россии закончить войну в Украине.

"Для власти и для общества в целом сегодня необходимо поставить какую-то жирную точку в "СВО". Идеальный вариант – это объявить об окончании "СВО", сообщить всем о том, что россия достигла тех результатов, которые планировала.

Россия отрезала Азовское и большой кусок Черного моря, захватила жирный кусок территории Украины и создала сухопутный коридор в Крым. Теперь остается только одно: намертво закрепиться, закогтиться", — написал он в программной статье.

Напомним, пригожин постоянно пытается привлекать к себе внимание СМИ, поэтому назвал назвал неожиданные направления контрудара ВСУ. А тем временем журналисты Bloomberg узнали о дальнейших планах хозяина "Вагнера". По информации агентства, на фоне сокращения снабжения армии наемников, пригожин готовится свернуть свою деятельность в Украине и перебросить ЧВК в Африку.

А военный эксперт Олег Жданов предположил, что весьма несдержанного пригожина могут просто "убрать", не имея в нем достаточной нужды.