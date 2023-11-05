Война не зашла в тупик? В ISW проанализировали статью Залужного

Для преодоления позиционной войны необходимо преимущество в воздухе

Война в Украине постепенно переходит в позиционную форму. Нынешний характер войны стал результатом технико-тактического паритета на поле боя и широкого использования минных заграждений российскими и украинскими войсками. Однако при некоторых условиях вернуться к быстрой маневренной войне можно.

Такое мнение выразил украинский генерал, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке на The Economist в материале "Современная позиционная война и как ее выиграть". Специалисты Института изучения войны (ISW) проанализировали высказывания главкома.

Генерал отметил, что для преодоления позиционной войны необходимо преимущество в воздухе, прорыв минных заграждений в глубину, повышение эффективности контрбатарейной борьбы, создание и подготовка необходимых резервов, наращивание возможности радиоэлектронной борьбы. По мнению аналитиков, колонка Залужного более четко определяет его соображения насчет изменений, которые нужны Украине, чтобы вывести войну из "позиционной" стадии, нежели его последнее интервью.

Валерий Залужный пришел к выводу, что позиционная война выгодна для россии, поскольку этот процесс будет затянут. Благодаря этому страна-агрессор имеет возможность достичь кое-где. Он не сказал что война зашла в тупик, и не предположил, что Украина не сможет добиться успеха.

В отчете говорится о том, что колонка Залужного более сосредоточена на объяснении того, что нынешний позиционный характер войны является результатом технологически-тактического паритета на поле боя и широкого использования минных заграждений российскими и украинскими войсками.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что война не является "патовой", комментируя колонку Залужного. По его словам, Украина уделяет приоритетное внимание безопасности своих военнослужащих и нуждается в американских истребителях F-16 и средствах ПВО, чтобы получить преимущество над российскими войсками

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Офисе президента резко отреагировали на статью Валерия Залужного. Замглавы считает, что военные не должны рассказывать, что происходит на фронте.