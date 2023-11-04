"Люди устали": Зеленский прокомментировал громкую статью Залужного о ситуации на фронте и сказал, что поможет Украине

Глава государства говорит, что в начале вторжения Украина была в гораздо худшей ситуации

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что не согласен с выводами статьи главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в статье в The Economist о том, что ситуация на фронте зашла в тупик.

Как рассказал он во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая находится с визитом в Киеве, Украина была и в гораздо более сложном положении.

По его словам, он слышал за эти годы много заявлений, в том числе и от лидеров других стран, о том, что Украина не сможет выстоять против россии, что пора идти на переговоры и соглашаться на территориальные уступки.

"Сегодня люди устали. Все устают, все люди вне зависимости от своего статуса и это понятно", — сказал Зеленский.

При этом глава государства подчеркнул, что это не патовая ситуация. Однако он добавил, что у россии сохраняется преимущество в небе, что сильно усложняет наступательные операции и вынуждает Украину больше думать о том, как сохранить своих бойцов.

Зеленский добавил, что ситуация может измениться, когда Украина получит самолеты F-16, но также может обеспечить защиту от угроз с воздуха, если получит достаточное количество ПВО, чтобы использовать ее на фронте.

"Я считаю, что мы не имеем права даже думать о том, чтобы опустить руки. Потому что, скажите мне, какая альтернатива?… Отдать им часть государства, но это будет лишь начало. Он (кремль, — ред) же этим не закончит, мы же знаем, что такое замороженный конфликт", — добавил президент.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в своей статье в журнале The Economist отметил, что война с россией зашла в тупик из-за паритета сил. Расчет на обескровливание врага он назвал своей ошибкой, ведь россия не считает свои потери.

Заместитель Офиса президента Игорь Жовква после этого заявил, что военным не стоит публично рассказывать о происходящем на фронте, так как это вызывает неоднозначную реакцию у международных партнеров и облегчает работу агрессору.

После этого "Телеграф" поговорил с экспертами о чем говорит эта статья и о том, что может помочь изменить ситуацию на поле боя.