Война — день 638: ВСУ продвинулись на юге, а оккупанты атакуют на четырех направлениях

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные смогли заметно продвинуться на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако аналитики не торопятся давать оптимистические прогнозы по поводу дальнейшего развития событий. Тем временем россияне продолжают атаки на Лиманском, Бахмутском, Донецком и Авдеевском направлениях, где ВСУ стойко держат оборону и наносят противнику огромный ущерб.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 23 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты обстреляли Украину предварительно ракетами Х-59 с применением тактической авиации. Взрывы прозвучали в Вознесенском районе Николаевской области и в Кривом Роге.

С данными за 20 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 635: оккупанты штурмуют на востоке, а ВСУ перерезают логистику россиян

О том, что происходило 21 ноября, читайте в материале: Война — день 636: бои на востоке обостряются, а ВСУ продвигаются на Херсонщине

Информацию за 22 ноября смотрите по ссылке: Война — день 637: ВСУ давят на Херсонщине, а россиянам приходится растягивать силы