Украинцев запугивают "массированным обстрелом" ночью: что нужно знать

Сообщения с предупреждениями о подготовке большой атаки распространяются в соцсетях

В течение четверга, 23 ноября, в социальных сетях и мессенджерах появилось много предупреждений о том, что российские оккупанты готовят массированный удар, — однако это провокация.

Не стоит паниковать из-за подобных сообщений. Такое заявление сделали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

"В ночь 23-24 ноября ожидается массированный ракетный удар. К нанесению удара предварительно готовы 10 Ту-22, дооснащаются 10+ Ту-95. Продолжается процесс подготовки носителей крылатых ракет морского базирования", — подобные сообщения распространяли в Телеграм-каналах в течение дня 23 ноября. Украинцев предупреждают, что это, — манипуляция оккупантов, направленная на распространение панических настроений.

"На самом деле, враг может нанести удар в любой момент, независимо от сообщений в мессенджерах. При реальной угрозе вы получите уведомление от местных администраций и Воздушных сил ВСУ ", — говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Известный факт, что практически каждую ночь Украина подвергается атакам ракет и дронов, однако силы противовоздушной обороны каждый раз сбивают большинство целей, а то и все цели до единой.

Как сообщал "Телеграф", ранее сегодня российские оккупанты ударили по Чернобаевке под Херсоном, в результате чего погибли люди.