Війна — день 640: Україна чекає на додаткові системи ППО і готує "сюрпризи" путіну

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 25 листопада 2023 року. Україна очікує на надходження додаткових систем протиповітряної оборони на тлі повідомлень про те, що росія накопичила близько 900 далекобійних ракет для завдання масованих ударів. У Службі безпеки України вперше показали кадри ударів по Кримському мосту і анонсували нові неприємні сюрпризи для окупантів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 25 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:01 Станом на годину ночі, за повідомленням Повітряних сил, щонайменше дві групи "шахедів" рухаються у бік Кривого Рогу. Ще одна група БПЛА летить у напрямку Кропивницького.

Вибухи у Запоріжжі ідентифікували, як роботу ППО по безпілотниках росіян.

00:00 Повітряні сили попереджають про дрони у повітряному просторі України та про ракету в напрямку Дніпра. Місцеві канали повідомляли про вибухи у Запоріжжі.

Інформацію за 22 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 637: ЗСУ тиснуть на Херсонщині, а росіянам доводиться розтягувати сили

З даними за 23 листопада можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 638: ЗСУ просунулися на півдні, а окупанти атакують на чотирьох напрямках

Про те, що відбувалося 24 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 639: росіяни не можуть стримати ЗСУ та залякують українців "масованими ударами"