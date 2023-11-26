Уже прощупывают оборону: в ВСУ назвали важный город, который рф хочет захватить

рф прет даже несмотря на потери

Российские войска пытаются продавить украинскую оборону и пойти на Купянск Харьковской области. Впрочем, украинские защитники удерживают оборону.

Об этом рассказал начальник службы связей с общественностью Сухопутных войск Владимир Фитьо. Он отметил, что российские оккупанты не отказались от своих намерений по наступлению на город Купянск, хотят его повторно оккупировать.

"На участке украинские защитники отбили 4 атаки противника — это вблизи Синьковки, Ивановки. Противник хочет выйти на границы населенного пункта Синьковка, для того, чтобы развивать свой дальнейший успех в наступлении на Купянск", — рассказывает военный.

Фитьо добавляет, что россияне активизируются и пытаются нащупать слабину в нашей обороне даже несмотря на свои потери в живой силе и технике.

Для справки: Силы обороны Украины освободили Купянск осенью 2022 года в ходе молниеносного и успешного контрнаступления в Харьковской области.

Напомним, о том, что враг хочет вернуть себе купянск ранее говорил и глава Сухопутных войск ВСУ Сырский.