Война — день 641: оккупанты штурмуют Авдеевку и терроризируют украинцев дронами

Оперативно о главном за сутки

Украина продолжает сдерживать натиск оккупантов по всей линии фронта, особенно сложной остается ситуация в восточной части страны, где оккупанты продолжают наступление на Авдеевку. В то же время у ВСУ есть успехи на южном фронте, где продолжается расширение Херсонского плацдарма на левом берегу Днепра. С наступлением холодов участились и попытки россиян атаковать критическую инфраструктуру нашей страны, для чего они применяют десятки ударных БПЛА.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 26 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты запустили БПЛА по Украине. Часть из них движется в сторону Киева, а другая в сторону Днепропетровской области.

С данными за 23 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 638: ВСУ продвинулись на юге, а оккупанты атакуют на четырех направлениях

О том, что происходило 24 ноября, читайте в материале: Война — день 639: россияне не могут сдержать ВСУ и запугивают украинцев "массированными ударами"

Информацию за 25 ноября смотрите по ссылке: Война — день 640: Украина ждет дополнительные системы ПВО и готовит "сюрпризы" путину