Новая волна наступления на Авдеевку: что происходит на самом горячем участке фронта (карта)

Идут тяжелые бои

Россияне начали очередную волну штурмов на Авдеевском направлении. Однако, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), они ведут их со "слабыми механизированными силами", и атаки врага "не приведут к быстрому продвижению".

Такие выводы представлены в отчете ISW за 24 ноября. В этот день украинские официальные лица сообщили, что российские войска начали новую наступательную операцию в направлении Авдеевки, аналитики отмечают, что при этом враг задействовал более слабые механизированные силы, чем во время предыдущих наступательных волн в октябре.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска отбили не менее 50 российских атак на Авдеевском направлении. Это данные за два дня — 23 и 24 ноября.

Эксперты считают, что крупные наземные штурмы пехоты, вероятно, будут представлять значительную угрозу украинским войскам, обороняющимся на Авдеевском направлении. Вместе с тем они не приведут к быстрому продвижению россиян в этом регионе.

Ситуация на Авдеевском направлении на карте deepstate

Напомним, украинский военный и публицист Евгений Дикий рассказал, как снег и похолодание влияют на ход войны. По его словам, наши военные с наступлением морозов нуждаются в дополнительной поддержке.