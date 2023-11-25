ISW: ВСУ наступают на Запорожье, под Купянском и на Херсонщине (карта)

Украинские войска вернули ряд утраченных позиций, у россиян есть небольшие продвижения на некоторых участках

Вооруженные силы Украины ведут наступление на Херсонском направлении и Запорожье. Вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная украинские войска имеют успехи с занятием ряда российских позиций.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 23 и 24 ноября. В частности, украинские силы продолжают расширение Херсонского плацдарма на левом берегу Днепра.

Позиции около н/п Крынки постоянно переходят из рук в руки. На этом участке фронта идут очень интенсивные бои: террористы привлекли здесь подразделения 810 бригады морской пехоты, а также 188 и 144 стрелковых бригад. Несмотря на давление со стороны россиян, украинские войска сохраняют присутствие на плацдарме и понемногу расширяют контролируемую территорию.

Ситуация в Херсонской области

Российские войска 23 и 24 ноября продолжали наступательные действия на рубеже Купянск, Сватово, Кременная, но подтвержденных успехов не добились. А вот украинские силы, действуя вдоль указанной линии, имели некоторые успехи и продвижения. Россияне жалуются, что ВСУ удалось вернуть часть ранее утраченных позиций, бои сейчас идут в районе Торского и Серебрянского лесничества.

Ситуация под Купянском

На Бахмутском направлении российские террористы имели подтвержденные успехи к северу от н/п Клещиевка. Другие заявления россиян по поводу успехов и продвижений никаких подтверждений не имеют. Украинские военные на этом направлении характеризуют ход боевых действий как "статический и позиционный".

Ситуация вокруг Бахмута

На Авдеевском направлении российские войска без успеха атаковали 23 и 24 ноября. Российские "военкоры" заявили о большом количестве "успехов" и "продвижений", однако никаких визуальных и геолокационных подтверждений этой информации они не предоставили. Такими же спорными являются утверждения террористов о якобы контроле над от 80% до 95% промзоны на территории города.

Украинские войска держат оборону вокруг Авдеевки. Россияне жалуются на мощную украинскую ПВО в этом районе. Глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш сказал, что россияне не могут использовать многие техники из-за погодных условий.

Ситуация вокруг Авдеевки

В Запорожье украинские силы продолжают наступательные действия в районе Работино, имеют успехи, есть подтвержденное продвижение юго-западнее Работино. В то же время российские террористы имели незначительный успех юго-западнее Новопокровки. В целом, обе стороны на этом направлении сейчас ведут встречные наступательные операции.

В Донецко-Запорожском направлении украинские силы находятся в обороне. Российские войска в течение 23 и 24 ноября пытались вести наступательные действия, но они были безуспешными. Позже обе стороны обменялись серией неудачных контратак, не изменивших положения. Российские источники заявляют, что армия россии якобы имеет огневое преимущество над ВСУ на этом участке фронта – однако ВСУ сидит в глубокой обороне.

Бои на Запорожье

Ситуация на Донецко-Запорожском направлении

Более подробно о самых горячих точках фронта, а также о перспективах зимней войны читайте в материале "Телеграф" Как "генерал Мороз" изменит ситуацию на фронте и где, кроме Донбасса и юга, может быть опасно, – интервью с сержантом СCO Макаруком.

Ранее "Телеграф" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с левого берега Херсонской области, что стало подтверждением того, что украинские военные продолжают операции на этом участке фронта.