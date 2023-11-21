Враг хочет захватить важный город: Сырский рассказал о ситуации на фронтах (карта)

С начала месяца оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" было ликвидировано более 6,5 тысячи оккупантов

Идет 636-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, враг штурмует украинские позиции. На Купянском направлении противник продолжает наступательные действия, хочет вернуть себе Купянск.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский в своем Telegram-канале. По всем направлениям для этого он использует подразделения шторм z и шторм v, которые сформированы из заключенных и военных штрафников.

"Пытается выйти в населенный пункт Синьковка, Харьковской области, чтобы продолжить наступление на город Купянск. Наши защитники отбивают все попытки на данном направлении", — уточнил генерал.

Ситуация на Купянском направлении на карте deepstate

На Лиманском направлении враг стягивает резервы и проводит перегруппировку. Он готовится к продолжению атак.

В районе Бахмута идут тяжелые бои, оккупанты продолжают атаковать. Противник пытается выбить украинских защитников с позиций в районе Клещеевки. Наши воины держат оборону и наносят огромные потери россиянам, как в технике, так и в живой силе.

Ситуация на Бахмутском направлении на карте deepstate

"С начала месяца в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" было ликвидировано более шести с половиной тысяч российских оккупантов, уничтожено или повреждено около восьмисот единиц военной техники оккупантов. Среди них 79 танков, 136 единиц бронированной техники и 170 разных образцов вражеской артиллерии", — рассказал Сырский.

Как сообщал "Телеграф", в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 20 ноября сказано, что украинские войска продолжают продвигаться возле населенного пункта Крынки на левом берегу Херсонской области под Бахмутом и контратакуют под Авдеевкой. В то же время, оккупанты атакуют позиции Вооруженных сил Украины на юго-западе от Бахмута, под Кременной и на Авдеевском направлении.