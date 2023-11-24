Как "генерал Мороз" изменит ситуацию на фронте и где, кроме Донбасса и юга, может быть опасно, - интервью с сержантом ССО Макаруком

Мощнейший кулак, который противник собирал для наступления, уже почти разбит

Широкомасштабная фаза российско-украинской войны идет почти 21 месяц. Оккупанты атакуют на востоке, Силы обороны Украины отбивают у противника юг и дают прикурить в районе Бахмута. При этом линией фронта можно считать всю нашу границу, через которую периодически пытаются пробраться вражеские ДРГ.

О самых горячих точках фронта, а также о перспективах зимней войны "Телеграфу" рассказал спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержант ВСУ Михаил Макарук.

Откатываются, зализывают раны и прут опять

– О боестолкновениях фактически вдоль всей линии фронта длиной около 1,3 тысячи км мы слышим постоянно. А вот сообщения о столкновениях в районе границы – не то чтобы частые новости. Как обстоит ситуация там?

– Северо-западная граница (с Беларусью), то есть Волынская, Ровенская, Житомирская области, частично Киевская, остаются зоной риска. Не зря там до сих пор концентрируются наши войска. В основном это т. н. "ротация". Но вместо отдыха наши ребята попадают фактически в полубоевые условия. Поскольку с той стороны пытаются заходить ДРГ. Постоянно ведется аэроразведка, работают дроны.

На украинско-российской границе, в районе Сумской, Черниговской, Харьковской областей идут постоянные артиллерийские и минометные обстрелы. Наносятся удары с вертолетов.

Минирование приграничных областей, выстраивание инженерных сооружений тут более чем уместны. Потому что происходят фактически полномасштабные боевые действия.

Как по мне, у нас несправедливо мало внимания уделяют действиям пограничников. А они фактически на передовой.

– Мы ведь не только отбиваемся?

– Безусловно! Тоже ведем постоянную разведку для выявления мест дислокации противника. И атакуем, в том числе нашими беспилотниками, поэтому россия утыкивается системами РЭБ, наблюдательными пунктами типа систем "Муром-М". И делаем рейды.

– Что происходит в районе Купянска?

– Русские постоянно пытаются там атаковать. Но получают хороших "люлей". Откатываются, зализывают раны. И прут опять. То, что рф изначально накопила для мощнейшего наступления на Купянск (важнейший железнодорожный узел), наши войска уже перемололи. И в районе Купянска, и в районе Лимана. Тот мощнейший кулак, который противник собирал для наступления, уже почти разбит. Часть – на Купянско-Лиманском направлении, часть – на Авдеевском.

– Какова сейчас ситуация в Авдеевке?

– Сложная. Противник несколько продвинулся, пытается зайти на территорию коксохима. Но Силы обороны Украины перемалывают оккупантов там в неимоверных количествах. Резервы, ресурсы, которые могли использоваться россиянами на других направлениях, более перспективных, сейчас фактически истощены. Недавно наши провели удачную контратаку на Степное (село в 3 км на северо-запад от Авдеевки). Респект и уважение 110-й бригаде, которая демонстрирует колоссальный профессионализм и героизм.

– Что происходит в районе Бахмута?

– Идут позиционные бои. Наши там отбиваются – и продвигаются. Главная задача русских там – выгнать нас за железную дорогу и взять опять Клещиевку. Мы им эти задачи всячески мешаем решать. Получается.

– Какую тактику использует противник?

– Для того, чтобы вычислить наши позиции, вперед бросают подразделения "Шторм Z" и их аналоги, набранные из зэков или дезертиров. Их не жалеют. Самые умные стараются сдаться сами. Хоть пропагандисты им изрядно промывают мозги, уверяя, что "украинские нацисты всех пленных продают на органы". Над такими группами, как правило, ставят старшим чеченца (кадыровца). Тот занимается запугиванием, рукоприкладством. Может и покалечить, и расстрелять. Всё в лучших традициях советских штрафбатов. Как правило, за неделю из роты таких "штормовиков" (100-130 человек) мало кто остается в строю.

Постоянно работает арта, беспилотники.

После эти современных штрафбатов, когда более-менее (как россиянам кажется) разведаны наши позиции, снова наваливают артой или бомбами. А там уж вперед идут более профессиональные кадры.

Свои резервы оккупанты угробили в районах Авдеевки и Купянска

– Как охарактеризуешь ситуацию на юге?

– Как весьма перспективную для нас. Российская пропаганда раструбила, что у нас проблемы в селе Работино (относится к Токмакской городской общине Пологовского района Запорожской области), а на самом деле мы в том районе продолжаем выбивать врага, занимаем интересные позиции. При том, что там – тотальное преимущество противника в воздухе, нас забрасывают бомбами и ракетами. Однако – и держимся, и движемся вперед.

И, конечно, у всех на слуху Херсонщина, на временно оккупированном левобережье которой уже создан ряд наших плацдармов. Командовать Херсонским направлением россияне недавно поставили генерала Михаила Теплинского, командующего Воздушно-десантными войсками. Кстати, уроженца Донецкой области. Его считают весьма толковым генералом. Однако он столкнулся с серьезной проблемой. Те ресурсы, что ему выделили, чрезвычайно малы. Основные резервы оккупанты угробили в районах Авдеевки и Купянска.

Между тем расстояние от Кинбурнской косы до Новой Каховки – под 180 км. И удержать эту линию теми силами, что дали Теплинскому, невозможно. А наши постоянно давят. Работает артиллерия. У нас – удобное положение. Ведь левый берег Херсонщины ниже, чем деоккупированный правый.

Кроме того, активно работает разведка. И русским приходится пятиться. И выгребать. И теряться в загадках – где мы можем еще ударить.

Кому поможет "генерал Мороз"

– Погодные условия портятся. Как это влияет на боевые действия?

– По распутице особо вперед не попрешь. Так что мы всё больше уходим в позиционные бои. По крайней мере, пока не ударят такие морозы, которые серьезно "утрамбуют" землю. Идет состязание логистик и ударов по командным пунктам, складам с боеприпасами и ГСМ и так далее.

Кроме того, опала "зеленка" (листья), так что особо скрытно никуда не подберешься.

Но вряд ли зимой линия фронта замрет. Те же россияне все свои мощные наступление начинали, как правило, именно зимой. Это и Дебальцевская операция (когда зимой-2015 захватили важный железнодорожный узел на Донетчине), и вторжение в феврале-2022. Русские говорят, что им помогает "генерал Мороз". Но это если они на своей земле. А сейчас они на чужой. И мороз тут больше, уверен, поможет нам.

Тем более что мы к этой зиме подготовились на фронте лучше противника. Тут – спасибо волонтерскому движению, которое и буржуйки подогнало, и топливо.

Недавно друг мой общался с одним из лесничеств Киевской области. И там есть четкий план – все сухие деревья отправляются на нужды фронта. Причем уже в распиленном виде. Если древесина нужна как стройматериал – это тоже делается, причем очень качественно. Кстати, интересный факт. У нас воюет более трех тысяч лесников. А лесничества сами стараются обеспечить их всем необходимым. Включая машины и тепловизоры. Это вызывает уважение…

Многое будет зависеть от тыла. Как выдержит наша инфраструктура, энергоструктура. Ведь от этого зависит логистика, обеспечение госпиталей, больниц, где восстанавливаются украинские воины.

Читайте вскоре во второй части материала — о неправильном поведении ряда политиков по отношению к ВСУ.