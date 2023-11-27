Как власть "наезжает" на военных, как "стесываются" ВСУ и с кого спросят после войны, — интервью с сержантом ССО Макаруком, ч. II

Русские начинали полномасштабку с 250 тысяч "штыков", а сейчас у них в Украине 450 тысяч личного состава

На недавней Ставке верховного главнокомандующего президент Владимир Зеленский обсудил с военным руководством наболевшие вопросы мобилизации, ротации, демобилизации. Уже на этой неделе обещают представить соответствующие комплексные решения.

Тем временем набирает обороты скандал с нардепом от "Слуги народа", заместителем председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяной Безуглой. Она откровенно критикует высшее военное руководство, даже требует отставки главкома ВСУ генерала Залужного.

О проблемах с ротацией, политических играх вокруг ВСУ, а также проблемах наших военнослужащих и способах их решения — читайте во второй части интервью "Телеграфа" со спикером Международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержантом ВСУ Михаилом Макаруком.

* О самых горячих точках фронта, а также о перспективах зимней войны читайте в первой части интервью.

Почему Безуглой не занимается военная контрразведка?

— Как относишься к тому, что некоторые политики нелестно отзываются о военных, в том числе о генералах?

— Есть командиры, которых не уважают, есть — на которых молятся. Как наш комполка. Некоторых считают реально — батями. И когда мы, военные, видим выпады некоторых депутатов провластной фракции в адрес главкома Залужного — нашего атамана (в деоккупированных населенных пунктах можно найти граффити "С нами — Бог и атаман Залужный!"), это, мягко говоря, очень неприятно. Особенно когда это исходит от заместителя председателя комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке…

— Речь, я так понимаю, о нардепе от "Слуги народа" Марьяне Безуглой?

— Именно! Что она, критикующая военных, сделала как член профильного комитета для обороны и безопасности Украины? Почему г-жа Безуглая, которая декларировала реформу СБУ, создание парламентского комитета по надзору за разведорганами, реформу разведок в Украине, ничего подобного не сделала? Почему она позволяет себе дискредитировать Вооруженные силы? Почему называет себя волонтером? Я официально заявляю — ни один из проектов, в которых якобы участвовала Безуглая, она не довела до конца. Ее КПД равен нулю.

Так почему же она открывает рот на наших командиров, на наших военачальников?! Почему это позволяет себе гражданский человек, наряжающийся в военную форму? Где возбуждение уголовного дела о нарушении ношения военной формы? Где работа СБУ? Ведь подобные действия можно (и нужно) трактовать как подрыв обороноспособности Украины. Почему Безуглой не занимается военная контрразведка?

— Безуглая, среди прочего, заявляла, что Залужный — якобы человек Кивалова, так как защищает диссертацию в Одесской юракадемии. Что скажешь на это?

— Все умные люди знают, что диссертация пишется многие годы. Как и то, что диссертация может писаться в одном учебном заведении, а сдаваться — в другом. В том числе из-за особенностей ряда вузов. И так уж вышло, что в Украине именно Одесская юридическая академия — единственный вуз, который может рассматривать военную юридическую тематику в закрытом режиме. И это вопрос как раз к народным депутатам. Почему за время войны (которая идет с 2014 года) у нас не создали необходимую научно-техническую базу в других профильных вузах, чтобы военные могли безопасно защищать свои диссертации?

И еще вопрос всё к тем же парламентариям (и прочим ответственным лицам) — почему ректором ОЮА до сих пор является Кивалов, который являлся председателем Центризбиркома, когда были массовые фальсификации в пользу кандидата в президенты Януковича, что привело в 2004-м к Оранжевой революции?

Спросим у власти — кто что делал, пока мы воевали

— Власть обещает законодательные изменения в ракурсе мобилизации, рекрутинга, демобилизации. Что скажешь на это?

— Что эти вопросы перезрели. У нас люди без ротации воюют второй год. Это выматывает. Мы "стёсываемся". Мы гибнем. Нас ранят. Почему же в это время кто-то спокойно ходит по Киеву, ведет Instagram, попивает пивко, кутит, отдыхает в кругу семьи, а я и мне подобные — воюем? Без нормальных отпусков. Без возможности отдохнуть, обнять родных-близких, перезагрузиться.

Задача нардепов, Минобороны, Минкульта и информполитики — делать всё, чтоб украинцы хотели идти в армию. Военные отлично понимают, что у нас — нехватка человеческих ресурсов. Для восполнения потерь, формирования новых бригад. Напомню, что русские начинали агрессию, имея 250 тысяч личного состава, а сейчас у них около 450 тысяч — только на территории Украины.

А новые бригады противник формирует и формирует. Почему же наши нардепы ничего не делали столько времени в данном направлении? Где поднятие престижа ВСУ? Где работа с ветеранами? Где служба психологической поддержки воинов и их семей, в том числе семей погибших? Где строительство жилья для защитников Украины?

Приведу пример. У меня кум погиб под Работино. Сиротами остались двое детей, одному из которых всего годик. Кум был с временно оккупированной территории Херсонской области. Его семья сейчас не может вернуться в свой дом. Жена осталась без кормильца. Что сделали наши народные депутаты, чтобы защитить семьи в такой ситуации?

Властям следует понять — мы вернемся. Рано или поздно — вернемся. Покалеченными морально и физически, вывезшими эту войну на своем горбу, с помощью настоящих волонтеров, с помощью донатящих украинцев. И мы спросим с каждого представителя власти — что он делал, пока мы воевали?

— Депутатов воевать ушли единицы. А сколько пофракционно воюет их помощников? Есть такие данные?

— Кое-какие у меня есть. Из самой большой фракции — "Слуга народа" — воевать пошло около 3% помощников парламентариев. А от "Европейской солидарности" воюет от одного до двух помощников от каждого депутата. Я лично знаю нардепа от "Евросолидарности", пять помощников которого — на фронте. Много воюет помощников парламентариев от "Голоса", есть от "Батькивщины". Почему же правящая партия в этом смысле такая неприкасаемая?

— А разве только в партийной принадлежности дело?

— Не только. Дисбаланс в призыве — огромный. Нам бы обратить внимание на пример Израиля, но — нет. В Украине практически не воюют детки богатых людей, политиков, чиновников (как и сами эти люди). И на этом фоне еще больше раздражают нападки на военных со стороны нардепов.

Мы государство защищаем, а оно нас — нет

— Как относишься к тому, что у местных властей забрали "военный" налог на доходы физлиц в государственный бюджет?

— Неоднозначно. Когда военные с ранениями и травмами возвращаются домой — они лечатся за счет местных бюджетов. И за какие средства теперь будут лечить военных? Еще момент. У меня есть знакомый, который получил травму на фронте. Он живет в обыкновенном селе в Ровенской области. Там заасфальтирована только центральная дорога. Ему, колясочнику, нужно как-то добираться до дома, выезжать из него. За какие средства местная община теперь закупит щебенку, чтоб посыпать дорогу?

Депутаты попиарились, но проблем станет больше. По своему опыту скажу, что лишь единицы депутатов выполняют свои обещания. В том числе те, что лично давали военным. Есть те, кто своим кошельком финансируют целые подразделения. Но это, подчеркиваю, единицы! А что делают остальные?

— С какими проблемами сталкиваются уже вернувшиеся с фронта — и могут столкнуться те, кто вернется?

— Кроме вышеописанных, есть еще и такие. Ветераны будут пытаться восстановить свой бизнес или открыть новый. Что сделало государство, чтобы это стало возможным? Где у нас нормальная налоговая система, вменяемые налоговики, цифровизация деятельности предпринимателей? Где адекватное сопровождение, помощь в открытии своего дела? Что у нас вообще делает Министерство ветеранов?! Какие фундаментальные законы приняты за 20 месяцев полномасштабной войны?!

Ветераны и их семьи нуждаются в психологической помощи. Нужна помощь в открытии бизнеса, юридическая поддержка. И есть вероятность, что придется судиться за выплаты с Минобороны. Создается впечатление, что пока мы свое государство защищаем, оно нас — нет.

Я мечтаю, чтоб после этой войны самым мощным министерством Украины было именно Министерство ветеранов. Как в США. Чтоб оно было создано на базе именно ветеранов, а не чиновников, не нюхавших пороха. Поверьте, никто из ветеранов не будет против общественного контроля! Потому что все мы работали с волонтерами, знаем, зачем нужна отчетность и прозрачность.