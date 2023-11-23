ISW: ВСУ продолжают атаковать на Херсонщине и под Бахмутом (карта)

Россияне активизировались возле Авдеевки, под Купянском собирают зубы в кучу

Вооруженные силы Украины продолжают успешные действия в Херсонском направлении, в районе плацдарма на левом берегу Днепра, а также в районе Бахмута. В то же время, российские террористы пытаются вернуть позиции возле Бахмута, на Запорожском направлении, а также массированно "убиваются" об украинские рубежи в районе Авдеевки.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 22 ноября. Аналитики отмечают, что украинские войска продолжают действовать на Херсонском плацдарме.

В частности, российские "военкоры" заявляют, что украинские подразделения не только удерживают позиции на левом берегу, но и постоянно атакуют в районах Поймы, Песчановки, Подстепного, Антоновского шоссе и железнодорожного моста. Со ссылкой на украинского военного аналитика Константина Машовца ISW отмечает, что российский 328 полк ВДВ пытается атаковать н/п Крынки из Корсуньки.

Ситуация в Херсонской области

На Купянском направлении россияне пытались атаковать у Синьковки и Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска) и в направлении Северска. Успеха не было, однако отмечается, что террористы скоро завершат перегруппировку войск и попытаются устроить еще одно массированное наступление.

Ситуация под Купянском

На Бахмутском направлении ВСУ продолжают штурмовые действия к югу от города. Наземные атаки россиян у Бахмута были неудачными; ни одно заявление российских "военкоров" об "успехах" на этом направлении не имело визуального подтверждения. По данным Генштаба ВСУ, попытки террористов штурмовать позиции возле Клищиевки отбиты.

Ситуация вокруг Бахмута

На Авдеевском направлении россияне значительно активизировали наступательные усилия. 22 ноября ВСУ разгромили колонну россиян, пытавшихся наступать – террористы потеряли два танка и семь бронемашин. Россияне заявили о продвижении возле Степного – населенный пункт сейчас "спорная зона". На Марьинском направлении отражены 18 попыток штурма, продвижения у россиян нет.

"Ярослав Чепурный, спикер украинской бригады, действующей на Марьинском направлении, заявил, что российские войска за последнюю неделю штурмовали украинские позиции более 150 раз и запустили более 300 ударных беспилотников", – отметили аналитики.

Ситуация вокруг Авдеевки

На Запорожском и Донецко-Запорожском направлении россияне без успеха пытались контратаковать в районах Приютного, Старомайорского, Урожайного, Работино и Каменского. В свою очередь, ВСУ продолжают наступательные действия по линии Работино-Вербовое.

Ситуация на Мелитопольском направлении

Ситуация на Донецко-Запорожском направлении

Ранее мы писали, что Зеленский назвал четыре направления на фронте, на которых сейчас сложная ситуация.

Ранее под Авдеевкой были замечены бронемашины украинской модификации БМП-1У "Шквал", которые россияне захватили в Грузии в 2008 году и поставили в музей. Большие потери заставили россиян вытащить технику по хранению и отправить в бой, в котором она и была уничтожена.