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ISW: ВСУ продолжают атаковать на Херсонщине и под Бахмутом (карта)

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публикации
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На многих направлениях ВСУ держат оборону, иногда атакуют сами Новость обновлена 23 ноября 2023, 06:24
На многих направлениях ВСУ держат оборону, иногда атакуют сами. Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Россияне активизировались возле Авдеевки, под Купянском собирают зубы в кучу

Вооруженные силы Украины продолжают успешные действия в Херсонском направлении, в районе плацдарма на левом берегу Днепра, а также в районе Бахмута. В то же время, российские террористы пытаются вернуть позиции возле Бахмута, на Запорожском направлении, а также массированно "убиваются" об украинские рубежи в районе Авдеевки.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 22 ноября. Аналитики отмечают, что украинские войска продолжают действовать на Херсонском плацдарме.

В частности, российские "военкоры" заявляют, что украинские подразделения не только удерживают позиции на левом берегу, но и постоянно атакуют в районах Поймы, Песчановки, Подстепного, Антоновского шоссе и железнодорожного моста. Со ссылкой на украинского военного аналитика Константина Машовца ISW отмечает, что российский 328 полк ВДВ пытается атаковать н/п Крынки из Корсуньки.

ISW – Херсонское направление 22.11.2023
Ситуация в Херсонской области

На Купянском направлении россияне пытались атаковать у Синьковки и Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска) и в направлении Северска. Успеха не было, однако отмечается, что террористы скоро завершат перегруппировку войск и попытаются устроить еще одно массированное наступление.

ISW – Купянское направление 22.11.2023
Ситуация под Купянском

На Бахмутском направлении ВСУ продолжают штурмовые действия к югу от города. Наземные атаки россиян у Бахмута были неудачными; ни одно заявление российских "военкоров" об "успехах" на этом направлении не имело визуального подтверждения. По данным Генштаба ВСУ, попытки террористов штурмовать позиции возле Клищиевки отбиты.

ISW – Бахмут 22.11.2023
Ситуация вокруг Бахмута

На Авдеевском направлении россияне значительно активизировали наступательные усилия. 22 ноября ВСУ разгромили колонну россиян, пытавшихся наступать – террористы потеряли два танка и семь бронемашин. Россияне заявили о продвижении возле Степного – населенный пункт сейчас "спорная зона". На Марьинском направлении отражены 18 попыток штурма, продвижения у россиян нет.

"Ярослав Чепурный, спикер украинской бригады, действующей на Марьинском направлении, заявил, что российские войска за последнюю неделю штурмовали украинские позиции более 150 раз и запустили более 300 ударных беспилотников", – отметили аналитики.

ISW – Авдеевка 22.11.2023
Ситуация вокруг Авдеевки

На Запорожском и Донецко-Запорожском направлении россияне без успеха пытались контратаковать в районах Приютного, Старомайорского, Урожайного, Работино и Каменского. В свою очередь, ВСУ продолжают наступательные действия по линии Работино-Вербовое.

ISW – Запорожское направление 22.11.2023
Ситуация на Мелитопольском направлении
ISW – Донецко-Запорожское направление
Ситуация на Донецко-Запорожском направлении

Ранее мы писали, что Зеленский назвал четыре направления на фронте, на которых сейчас сложная ситуация.

Ранее под Авдеевкой были замечены бронемашины украинской модификации БМП-1У "Шквал", которые россияне захватили в Грузии в 2008 году и поставили в музей. Большие потери заставили россиян вытащить технику по хранению и отправить в бой, в котором она и была уничтожена.

Теги:
#Херсонщина #Авдеевка #Купянск #Бахмут #Мар’їнка #Работино