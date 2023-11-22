Зеленский: На фронте сложная оборона на четырех направлениях

Украина не только наступает, но и тяжело обороняется

Владимир Зеленский провел очередное селекторное совещание. На нем военное командование, в частности, доложило главе государства о ситуации на фронте.

Об этом сообщает пресс-служба президента. По данным военных, сейчас наши воины стоят в сложной обороне на Лиманском, Бахмутском, Донецком и Авдеевской направлениях. Также ВСУ продолжают свои наступательные действия на юге Украины.

Также была заслушана информация от разведок по некоторым международным событиям и планам врага.

"Армия рф на этом этапе сделала зеков основным источником восполнения потерь на поле боя", — рассказал Зеленский.

Сообщается, что президенту уже получил отчеты по ликвидации последствий обстрелов гражданской инфраструктуры в Херсоне, Бериславе, Никополе. В Никополе, в частности, враг попал по сети водоснабжения. Службы работают над возобновлением подачи воды людям.

Зеленский также отметил "хорошие результаты" работы черноморского "зернового коридора". По его словам, последние дни были рекордными по объему перевозимых грузов.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что сейчас происходит на левом берегу Херсонщины, а также о том, с какими проблемами ВСУ сталкиваются там.