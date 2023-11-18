В бой пошли музейные экспонаты: под Авдеевкой оккупанты используют трофейные БМП

До Авдеевки эти образцы стояли в музеях с 2008 года

В ходе продолжающихся второй месяц под Авдеевкой Донецкой области тяжелых боев российские оккупанты используют музейные экспонаты бронетехники в прямом смысле этого слова. Речь идет о модернизации еще советской БМП-1 с украинским боевым модулем "Шквал".

Внимание на это обратил известный украинский журналист Андрей Цаплиенко. В ходе очередного штурма одна такая БМП-1У была уничтожена и опознана по фотоматериалам.

Как подчеркнул военкор, эти БМП-1У попали в руки врага в ходе российско-грузинской войны в августе 2008 года, когда более 10 таких бронемашин были захвачены оккупантами. При этом все они были направлены не в войска, и даже не на базы хранения, а в музеи. И вот спустя 15 лет из-за огромных потерь российских оккупантов их снова отправили на передовую.

Как подчеркнул Андрей Цаплиенко, хотя на БМП-1У и остался украинский боевой модуль "Шквал", наша 30-мм пушка ЗТМ-1 была заменена еще советской 2А72 такого же калибра.

Виден боевой модуль Шквал

Надо отметить, что модернизация БМП-1 появилась в конце 1990-х годов и упор в ней был сделан на улучшении оружия и оборудования. Так, БМП получила 30-мм пушку, возможность стрелять противотанковой ракетой, новую систему управления огнем, новые прицелы, лазерный дальномер, системы связи.

Несколько десятков модернизированных БМП-1У были поставлены на экспорт, а самый крупный контракт был заключен с Грузией.

Вместе с музейными экспонатами российские оккупанты отправляют на передовую и производимые с нуля БМП-3, которые имеют 4 недостатка, благодаря которым ВСУ их могут легко уничтожить.