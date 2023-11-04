Оккупанты получили новые БМП-3: какие 4 слабых места позволят ВСУ их уничтожить

Новую технику специально улучшили для боев зимой, но минусы никуда не делись

Российский "Курганмашзавод" передал ВС рф для войны в Украине очередную партию БМП-3. Это новинка, являющая собой вариацию техники, которую начали производить 36 лет назад.

Как сообщают российские каналы в YouTube, производство ведут по плану и госзаказу. Новую технику попытались улучшить, приспособив ее для суровой зимы с холодами до -40 °С, оснастив тепловизионными прицелами для боев ночью и укрепив броню экранами и противокумулятивными решетками.

БМП-3 является самой современной в ВС рф бронемашиной и обладает мощным вооружением в виде 100 мм и 30 мм орудий, пулемета и ПТУРов. Но, по словам военного эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, у нее есть масса недостатков:

двигатель был перенесен в кормовую часть БМП, что уменьшило на два человека вместимость десантного отсека. При установке двигателя в носовой части дверца безопасного выхода десанта располагалась сзади, а теперь бойцы делают это через люк в крыше, что куда опаснее;

дизельный двигатель УТД-29 довольно ненадежен, чаще всего происходит разрушение уплотни­тельных колец на колпачках форсунок, что приводит к смешиванию масла с горючим;

наличие у БМП 100 мм пушки повышает ее вооруженность, но при пробитии брони детонация мощных снарядов внутри бронемашины не оставляет экипажу и десанту шансов на выживание;

слабая боковая броня максимум способная противостоять 12,7 мм пуле. Да и лобовая не всегда выдержит попадание 25 или 30 мм снаряда. А усиление брони увеличивает вес и, как следствие, ведет к еще большему числу поломок двигателя.

Также неизвестен объем поставок БМП-3 в войска. К примеру, за январь-март 2023 года "Курганмашзавод" произвел 50 бронемашин, то есть, может производить до 200 единиц в год. В то же время с 24 февраля 2022 по 1 мая 2023 года ВСУ уничтожили от 250 (подтвержденных) до 350 (неподтвержденных) единиц БМП-3.

А тем временем ВСУ устроили геноцид любимцу российской пропаганды ТОС "Солнцепек", в октябре уничтожив шесть единиц техники.