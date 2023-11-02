"Солнечный" геноцид: ВСУ уничтожили гордости оккупантов на 100 млн долларов

За месяц оккупанты лишись 6 дорогостоящих единиц техники, и в ноябре еще одной

Вторжение рф в Украину разрушило миф не только о "второй армии мира", но и якобы лучшем в мире российском оружии. ВСУ успешно уничтожают российскую технику, которую в рф считали не имеющей аналогов в мире. В этот раз речь пойдет о тяжелой огнеметной системе (ТОС) "Солнцепек", любимой забаве российской пропаганды, шесть единиц которой ВСУ уничтожили в октябре.

Рекорд украинские воины установили 31 октября, когда за день уничтожили сразу две ТОС "Солнцепек". Об этом сообщает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Всего же имеются точные данные о 16 единицах данной техники (неофициально более 20) которые были сожжены, начиная с 24 февраля. Однако 1 ноября стало известно об уничтожении еще одной ТОС – которая стала уже 17-й.

Если учесть, что стоимость одного "Солнцепека" составляет порядка 15 млн долларов, то за октябрь и начало ноября ВСУ нанесли материальный ущерб оккупантам на сумму порядка 105 млн долларов. Ранее в июне украинские бойцы за неделю сбили шесть ударных вертолетов Ка-52, чем нанесли сопоставимый ущерб врагу, ведь стоимость одной винтокрылой машины составляет 16 млн долларов.

ТОС "Буратино" и "Солнцепек" пользуются у российской пропаганды повышенной любовью из-за мощности и эффектных взрывов их термобарических ракет. Действительно, тактико-технические характеристики ТОС впечатляют:

вес — 46 тонн на шасси танка Т-72;

вооружение — 24 направляющих для термобарических боеприпасов, являющих собой огнесмесь в виде аэрозоля, распыляемого в воздухе и затем подрываемого взрывом, способных накрыть площадь в 40 квадратных метров;

скорость — 65 км/ч и запас хода в 550 км с экипажем из трех человек.

Но на деле тяжелые огнеметы рф имеют одну серьезнейшую слабость – малую дальность стрельбы. ТОС "Буратино" может бить примерно до 3600 метров, что в случае вооружения противника противотанковыми ракетами, способными ударить до 5000 метров, делает его легкой мишенью и настоящей огненной могилой для экипажа.

Экипажу "Солнцепека" в этом смысле повезло больше – его предельная дальность стрельбы составляет до 6000 метров, что превышает дальность стрельбы ПТУРа. Правда, в условиях боя легко подойти на более близкую дистанцию и попасть под удар из украинской "Стугны".

Вместе с тем из-за тяжелых потерь от огня ВСУ в российской армии создали упрощенную версию ТОС – "Тосочку", которая имеет меньше направляющих для ракет (18 вместо 30 или 24), но главное, у нее шасси грузового авто, а не танка Т-72, что делает защиту расчета лишь номинальной.