Оккупанты похвастались новым "супероружием": изменит ли оно ситуацию на передовой

Пропагандисты уже похвастались первым видео его применения

Нехватка артиллерии вынуждает российских оккупантов бросать в бой даже редкие экземпляры. Чтобы поднять дух своих войск, они заявили о появлении на передовой очередного супероружия – улучшенной версии тяжелой огнеметной системы (ТОС), называемой "Тосочка".

Как сообщает пропагандистский ресурс РИА "Новости", вооружена "Тосочка" 18 ракетами с термобарическими боеголовками.

Дальнобойные ракеты для ВСУ

По данным издания Defence-ua, про "первое успешное" применение своей "вундервафли" оккупанты соообщают уже не в первый раз. Это уже было сделано еще в мае 2022 года, правда, без какого-либо подтверждения на фото или видео.

Усовершенствование "Тосочки" россиянами выразилось в:

установке грузового крана, что позволяет ей обходиться без транспортно-заряжающей машины и увеличивает автономность техники;

новом колесном шасси на базе грузового авто "Урал-375" с бронированной кабиной, такое шасси, правда небронированное, используется на РСЗО "Град".

Впрочем, оккупанты уже не раз завышали характеристики своего оружия, но оказывалось, что оно куда хуже. Так может случиться и с "Тосочкой". Так, ее огневая мощь явно упала – с 30 ракет у ТОС "Буратино" или 24 у ТОС "Солнцепека" – до 18. Насколько броня сможет выдержать прямое попадание артиллерийского снаряда или дрона-камикадзе сверху, вопрос, ведь "Урал-375" грузовое авто, а значит имеет свои ограничения по массе, в том числе и по весу брони.

Но главное, хотя оккупанты и заявили о разработке для данной системы новых снарядов ТБС-3М с увеличенной до 15 км дальностью, пока на вооружении россиян их нет. А нынешняя дальность стрельбы в 6,5 км делает "Тосочку" доступной для удара по ней любой артиллерией, начиная со 120-мм минометов, которые при корректировке с воздуха дронами могут наносить точные удары.

О том, что ВСУ научились уничтожать ТОСы оккупантов, говорит и военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его подсчетам, только в октябре были уничтожены две ТОС-1А "Солнцепек", общее число уничтоженных машин — 18. Захватывали их ВСУ и в качестве трофеев.

А тем временем ВСУ получили пробную партию тактических ракет ATACMS, и эксперты рассказали "Телеграфу", как это может изменить ситуацию на передовой.