Младший брат "Града": у оккупантов в Крыму заметили редкую технику

Технике около 50 лет и даже в СССР она оказалась не нужна

У российских оккупантов на вооружении появляются все более редкие образцы техники, что вызвано их растущими потерями. Теперь в бой идут системы, созданные для усиления армии СССР 50 лет назад, которые должны были дополнить известные РСЗО "Град" — системы "Град-1".

Об этом в своем блоге пишет военный эксперт и историк Андрей Харук. По его словам, в начале октября в сети появились фото выгрузки РСЗО "Град-1" во временно оккупированной Евпатории.

Град-1 в Евпатории

Как поясняет эксперт, идея создания "Град-1" в СССР возникла в начале 1970-х годов, когда военные решили, что свои такие же системы должны иметь не только полевые дивизии, но и каждый мотострелковый и танковый полк. С этой целью "Град" решили облегчить, установив на шасси ЗиЛ-131 вместо Урал-375, число направляющих снизили с 40 до 36 и создали более легкие снаряды, с меньшим количеством взрывчатки и меньшей дальностью – 15 км вместо 20 км.

В итоге, действительно, новая РСЗО "Град-1" стала легче – 11,5 тонн в снаряженном состоянии вместо 15 тонн у "Града". И хотя заряжание стало быстрее и удобнее (направляющие были установлены ниже, чем на "Граде"), особых преимуществ система не давала. В итоге их создали, по меркам СССР, совсем немного – около 500 единиц.

По данным Андрея Харука, "Град-1" остался на вооружении шести постсоветских республик – Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Беларуси, рф и Украины. Украинские "Грады" частично были направлены на хранение, а частично применялись во времена Антитеррористической операции на Донбассе.

РСЗО-1 в ВСУ

В россии "Грады-1" тоже отправили на склады – по некоторым данным их там находилось 420 штук, пишет Харук.

"Там бы они и догнили, если бы не агрессия бешеного заболотья против нашего государства. В апреле этого года эшелон с расконсервированными "Градами-1" был замечен в Тюмени. Ну, а сейчас появилось подтверждение использования этих систем в Украине. Появление "Град-1" – еще одно подтверждение значительных потерь москалей, для компенсации которых они вынуждены выгребать со своих складов и баз хранения даже откровенно устаревшие образцы вооружения", — объясняет эксперт появление "Град-1" на небольшом отдалении от линии фронта.

Действительно, как уточняет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, в сентябре оккупанты потеряли 63 РСЗО, что является вторым результатом с начала масштабной агрессии.

Такие потери в РСЗО оккупанты несут в основном от действий дальнобойной и точной артиллерии ВСУ, в том числе от САУ CAESAR.