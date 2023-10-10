Впечатляющая дальность и компьютерный контроль выстрела: чем еще может удивить CAESAR (видео)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что на овладение французской САУ у воинов ВСУ ушло несколько часов

Украинские военные на фронте используют не только остатки советского вооружения, составляющие большинство техники ВСУ. Многие новейшие системы успешно освоены и используются против оккупантов. Среди них – САУ CAESAR от Франции и Дании.

Это 155-мм артиллерийская самоходная установка действительно поражает во всех смыслах. Она может обеспечить дальность огня с обычным снарядом в 20 км, а с активно-реактивным — более 40 км. Так, именно с САУ CAESAR на горячем южном направлении у Токмака запорожской области поразили российский РСЗО "Ураган".

Характеристики САУ CAESAR

Разработана во Франции фирмой Nexter в середине 90-х,

Длина ствола — 52 калибра,

Система управления огнем компьютеризирована, используется спутниковая навигация,

Дальность максимальная – 40-50 км (со снарядом Excalibur проведены тесты на 46 метров),

снаряд 155-мм, осколочно-фугасный, активно-реактивный,

Зарядка частично автоматизирована,

Быстрострельность — 6 выстр/мин,

Колесная база — 6 на 6 или 8 на 8.

Характеристики САУ CAESAR

Особенности САУ CAESAR

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высоко оценил современную САУ. Он отметил точность САУ, отметив, что у установки же автоматизированная система самопривязки и самонаведения на цель. Отдельно выделил вопрос безопасности экипажа: "CAESAR обеспечивает живучесть экипажа и комфортные условия работы. Дает возможность действовать по принципу: огонь – маневр – огонь".

Украине передавали CAESAR из двух источников и они имеют отличия. Франция передавала САУ на колесной базе 6х6 Renault Sherpa5, тогда как Дания – на шасси 8х8 Tatra 815-7. Большие габариты позволяют увеличить количество боеприпасов на борту – было 18, а стало 30. Отметим, в октябре появились данные о передаче Украине еще шести САУ CAESAR от Франции.

Ранее "Телеграф" рассказывал о немецкой артиллерии того же калибра в 155-мм САУ RCH155, которую ожидают ВСУ. Максимальная дальность такой самоходной артиллерии выше французской и составляет 54 км.