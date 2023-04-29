Уже на боевом дежурстве: чем особенны САУ Caesar, которые Украина получила от Дании

Несколько установок уже находятся на вооружении украинской армии

Дания наконец-то согласилась передать Украине несколько своих самоходных артиллерийских установок Caesar, некоторые из которых уже находятся на боевом дежурстве Вооруженных сил. Об этом накануне рассказал Министр обороны Алексей Резников, отметив, что поставка этого вида вооружения стала довольно непростым процессом, хотя проект передачи САУ союзники согласовали еще в августе 2022 года.

Как пишет издание defence-ua, информацию о количестве Caesar, которое уже получила Украина, пока не разглашается.

Чем особенный этот вид оружия

САУ Caesar имеют несколько отличий по сравнению с машинами на вооружении украинской армии. Первоочередно они оснащены другим типом шасси, а именно Tatra 815-7 8х8, благодаря которым количество боеприпасов, способных перевозить эти САУ были увеличены почти вдвое — до 30 единиц.

Кроме того, эти установки обладают автоматизированной системой зарядки, позволяющей ощутимо облегчить работу расчета этого типа артиллерии.

В то же время с манипулятора, отвечающего за зарядку снарядов, была снята часть нагрузки. Основной задачей заряжающего является установка снаряда на лоток, расположенный вблизи боеукладки, хотя раньше их приходилось носить в казенную часть. Стоит отметить, что вес каждого 155-миллиметрового боеприпаса составляет около 40 килограммов.

Более того, Caesar, переданный Украине Данией, имеет усилитель и несколько вышибных зарядов, что также существенно упрощает работу расчета.

Эти САУ способны развивать скорость по бездорожью до 80 километров в час, а дальность их стрельбы — до 40 километров (в зависимости от типа боеприпасов).

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