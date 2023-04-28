"Самолеты будут, а кое-что уже есть!": Резников обнадежил прогнозом по военной помощи Украине

В МОУ рассчитывают получить современные самолеты уже в ближайшем будущем

Союзники Украины все же передадут Киеву боевые самолеты, крайне важные для освобождения территорий от оккупационной армии россии во время предстоящего контрнаступления Вооруженных сил. Что касается другого вооружения, то оно постепенно продолжает поступать.

Об этом в пятницу, 28 апреля, во время брифинга в Киеве рассказал министр обороны Алексей Резников, отметив, что на сегодняшний день страны-члены НАТО передают Украине авиацию советского образца, но уже в ближайшее время ситуация может кардинально измениться.

"Вскоре мы с вами будем так же спокойно говорить, как о Рatriot и HIMARS, и о современных боевых самолетах. По большому счету, в обращении к Санте остались самолеты и разве что "Звезда смерти", если кто любит Звездные войны". Сегодня с точки зрения политического планирования на уровне Министерства обороны мы уже почти у потолка по поводу задач и достижений", — пояснил он.

По словам главы МОУ, в начале полномасштабного вторжения россии союзники готовили Украину к партизанской войне, так что тогда разговоры больше велись о вооружении, работающем на коротких дистанциях. Учитывая это, украинская армия радовалась "стингерам" и "джавелинам". Однако спустя более года великой войны наше государство имеет на вооружении тяжелую артиллерию, "хаймарсы", бронетехнику всех основных известных типов и марок. Более того, в ВСУ создана мощная танковая коалиция, на боевом дежурстве которой уже стоят современные Рatriot.

"Нужно определять новые цели. Одна из них — повышение эффективности обороны, которая позволит завершить войну победой Украины и выйти на границы по состоянию на 1991 год и установить такую систему обороны, которая будет способна держаться в случае новой попытки со стороны российской федерации получить реванш", – добавил Резников.

В то же время глава оборонного ведомства добавил, что в Украину уже поступили самоходные артиллерийские установки Caesar от Дании, вставшие на боевое дежурство.

"Хочу вам похвастаться, заехали первые "Цезари" в Украину, производство Франция, но это датские "Цезари", которые становятся на боевое дежурство", — сказал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на вооружении украинской армии появилось важное оружие от шведских партнеров – переносной зенитно-ракетный комплекс RBS-70, оборудованный новым радаром.