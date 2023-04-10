В Украине заметили мощную британскую САУ: что она может на поле боя (видео)
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На вооружении британской армии САУ с 1992 года
В Украину уже могла прибыть британская САУ AS-90 155 мм калибра, умело управлять которой украинские военные учились в конце зимы — начале весны. Украине обещали передать 30 таких САУ.
Видео появилось в сети на днях. На нем — точно такая же САУ AS-90. Эта артустановка известна тем, что в британской армии заменила другие виды артиллерии. Разрабатывали ее в 80-х годах прошлого века. Башня САУ вращается, а шасси – гусеницы.
Характеристики САУ AS-90:
- Калибр — 155-мм,
- Экипаж — 4-5 человек,
- Вооружение — нарезная пушка L31,
- Боекомплект — 48 выстрелов,
- Дальность стрельбы в основной модели – 24,9 км, однако у варианта с удлиненным до 52 калибров стволом увеличивается до 30 км,
- Скорость стрельбы — 3 выстрела в 10 секунд, 6 выстрелов в минуту или 2 выстрела в минуту для длительной стрельбы,
- Дополнительное вооружение – пулемет 7,62 мм L7,
- Скорость по трассе — 55 км/ч,
- Может преодолеть брод 1,5м, вертикальное препятствие 0,75м.
Пушка САУ AS-90 оснащена автономной системой навигации и стрельбы (AGLS), что позволяет ей работать независимо от внешнего прицела. Стрельбой, управлением магазином, системами заряжания, распределением электроэнергии дополнительно управляет компьютер.
Отметим, башня от AS-90 производится по лицензии в Польше. Ее устанавливают уже на знакомую украинцам САУ Krab, которая уверенно уничтожает войска россии в Донецкой области.
Ранее "Телеграф" рассказывал о другой польской САУ. В отличие от вышеупомянутых артустановок, она минометная. САУ Rak выпускаться начала совсем недавно.