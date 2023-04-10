В Украине заметили мощную британскую САУ: что она может на поле боя (видео)

На вооружении британской армии САУ с 1992 года

В Украину уже могла прибыть британская САУ AS-90 155 мм калибра, умело управлять которой украинские военные учились в конце зимы — начале весны. Украине обещали передать 30 таких САУ.

Видео появилось в сети на днях. На нем — точно такая же САУ AS-90. Эта артустановка известна тем, что в британской армии заменила другие виды артиллерии. Разрабатывали ее в 80-х годах прошлого века. Башня САУ вращается, а шасси – гусеницы.

Характеристики САУ AS-90:

Калибр — 155-мм,

Экипаж — 4-5 человек,

Вооружение — нарезная пушка L31,

Боекомплект — 48 выстрелов,

Дальность стрельбы в основной модели – 24,9 км, однако у варианта с удлиненным до 52 калибров стволом увеличивается до 30 км,

Скорость стрельбы — 3 выстрела в 10 секунд, 6 выстрелов в минуту или 2 выстрела в минуту для длительной стрельбы,

Дополнительное вооружение – пулемет 7,62 мм L7,

Скорость по трассе — 55 км/ч,

Может преодолеть брод 1,5м, вертикальное препятствие 0,75м.

Особенности САУ AS-90

Пушка САУ AS-90 оснащена автономной системой навигации и стрельбы (AGLS), что позволяет ей работать независимо от внешнего прицела. Стрельбой, управлением магазином, системами заряжания, распределением электроэнергии дополнительно управляет компьютер.

Отметим, башня от AS-90 производится по лицензии в Польше. Ее устанавливают уже на знакомую украинцам САУ Krab, которая уверенно уничтожает войска россии в Донецкой области.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой польской САУ. В отличие от вышеупомянутых артустановок, она минометная. САУ Rak выпускаться начала совсем недавно.