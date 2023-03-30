Польская САУ помогает "гасить" врагов под Бахмутом: как работает артиллерия (видео)

Максимальная дальность с особыми снарядами – до 50 км.

С лета на фронте Украина использует польские САУ Krab. Тяжелые гаубицы хорошо проявляют себя в частности на Бахмутском направлении.

Огонь 155мм САУ корректируют в частности в подразделе TERRA. Они поделились видео из Бахмута – враг пытался провести фланговый маневр и занял позиции в домах.

Польша передала Украине три батареи таких САУ – это 18 установок, еще 60 – Украина планировала докупить. Эта многотонная машина, а весит она около 50 тонн, переходит из производного в боевое положение всего за 30 секунд. Чтобы управлять САУ, нужно 5 человек.

САУ Krab достаточно "молодая", выпускать их начали в 2008 году. Пушка выпускает снаряды популярного натовского калибра 155мм. Длина ствола – 52 калибра.

Характеристики САУ Krab:

Максимальное количество выстрелов – до 6 в минуту, может стрелять двумя способами – очередями из трех выстрелов в 10 сек или интенсивным огнем по 2 выстрела в минуту.

Боезапас – 40 снарядов.

Максимальная дальность при использовании осколочно-фугасных снарядов – 32 км,

при использовании M982 Excalibur – более 50 км.

Скорость – до 67 км/ч.

Запас хода – 400 км.

Характеристики САУ Krab

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании самоходной 152мм пушки "Гиацинт". Максимальная дальность пушки – до 25 км.