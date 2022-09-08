Excalibur уже в Украине – ВСУ используют "умные" снаряды в ходе наступления

Сверхточные снаряды уже помогают ВСУ наступать на Харьковщине

В то время как сегодня в четверг, 8 сентября, в Германии проходит уже пятое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", ВСУ уже пользуются военной помощью наших партнеров.

Хотя точно неизвестно, что именно получит Украину в рамках очередного пакета "ленд-лиза", но очередная высокоточная новинка уже находится на вооружении ВСУ. Речь идет о сверхточном артиллерийском снаряде M982 Excalibur, о тайных поставках которого писали ранее американские СМИ.

Точность – лучше, чем у ракеты

Артиллерийский снаряд "Экскалибур" был принят на вооружение армии США в середине 2000-х годов и получил боевое крещение в Ираке в 2007 году.

Снаряд, предназначенный для стрельбы из артиллерийских орудий калибра 155-мм НАТО, создавался как дальнобойный, сверхточный боеприпас, который может пролететь от 40 до 60 км и попасть в круг диаметром не более 5 метров. Не каждая ракета может похвастаться такой точностью.

Подобные показатели достигаются за счет складывающихся аэродинамических консолей в передней части снаряда, что позволяет "Экскалибуру" не просто лететь под воздействием пороховых газов и собственного реактивного двигателя, но и планировать в воздухе благодаря аэродинамической схеме "утка".

Точность же в 4-5 метров достигается благодаря использованию приёмника сигналов ГНСС GPS. Для сравнения, стандартные снаряды могут попадать в круг диаметром порядка 200—300 метров при стрельбе на средние дальности. При стрельбе на пределе ы возможностей – до 30-35 км, этот показатель оказывается еще выше.

От 3 до 9 миллионов гривен за выстрел

Хотя официально M982 Excalibur еще не поступил в Украину, 7 сентября военный журналист Андрей Цаплиенко опубликовал на своем ТГ-канале видео, на котором украинский воин говорит, что они сейчас будут "выпускать до… денег".

Применение Экскалибуров ВСУ в наступлении

На опубликованном видео четко были видны стабилизаторы в передней части снаряда, благодаря которым собственно M982 Excalibur и летит так далеко.

Что до эмоционального заявления автора видео, это объяснялось тем, что использование новейших технологий сделало "Экскалибур" чрезвычайно дорогим. Так, в зависимости от модификации 1 боеприпас может стоить от 70 до 230 тыс. дол или 2,8-9,2 млн грн. Всего на закупку такого типа снарядов Штаты планируют выделить около 92 миллионов долларов.

Однако высокая стоимость с лихвой окупается точностью снарядов и их дальностью, аналогичные артсистемы вс рф калибра 152-мм могут стрелять на дальность не более 35 км. Лишь САУ калибра 203-мм могут приблизиться к показателям "Экскалибура", стреляя примерно на 45-47 км.

С поступлением в Украину "Экскалибуров", артиллерия ВСУ сможет еще точнее и чаще поражать важные для оккупантов цели – командные пункты, склады боеприпасов и прочее, с чем сейчас успешно справляются HIMARS.