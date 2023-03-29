"Все выстрелы точно в цель": ВСУ наводят панику на оккупантов с помощью "Гиацинтов" (фото)

Военные показали блестящую работу "Гиацинтов"

Украинские защитники беспощадно расправляются с оккупантами и их военной техникой на Донецком направлении, где продолжаются тяжелые бои. В этом им помогает разные виды оружия, часть их которых является трофейным, а еще часть — предоставленная западными партнерами. В частности, сражаться с врагом нашим воинам прекрасно помогает 152-мм самоходная пушка "Гиацинт".

Эта артиллерийская система наводит настоящий ужас на захватчиков, и за время ее использования она успела хорошо себя зарекомендовать. Об этом пишет информационное агентство АрмияInform, ссылаясь на слова военных.

Один из защитников нашей страны с позывным "Митяй" отметил, что с одного места работать опасно, потому на одной огневые позиции они не задерживаются. Еще тяжелее работать в ночное время, так как враг может легко вычислить огневую позицию.

"Гиацинт-Б" имеет совсем не маленькие по размеру, а вес такой пушки составляет около 10 тонн. Боевой расчет состоит их восьми человек и является наибольшим по численности среди подобных орудий.

"Раньше мне приходилось работать на орудии Д-20, Д-30, МСТА-Б. Сейчас уничтожаем рашистов из "Гиацинта". Ничего сложного в работе нет. Командир дает прицел, уровень, угломер. Все наши выстрелы летят точь-в-точь в цель. Также часто приходится работать как контрбатарея. Вот недавно с первого выстрела "погасили" российский миномет вместе с расчетом", — рассказал наводчик пушки Сергей.

Что известно о "Гиацинте"

"Гиацинт" представляет собой 152-мм самоходную пушку. Она предназначена на поражения тылов, живой силы и боевой техники врага в местах сосредоточения и в опорных пунктах. Также ее применяют для разрушения фортификационных сооружений.

Основным вооружением является 152-мм пушка 2А37, обладающая максимальной скорострельностью 5—6 выстрелов в минуту. Возимый боекомплект самоходной пушки "Гиацинт-С" составляет 30 выстрелов.

Характеристики

Экипаж/расчет, чел. — 5/7;

Масса — 28,2 тонн;

Максимальная дальность стрельбы — 28,4 км%

Боекомплект — 60 выстрелов;

Мощность двигателя — 520 л.с;

Максимальная скорость движения по шоссе — 60 км/ч.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные получили американские бронемашины Cougar. Они дополнительно оснащаются системами ядерной, биологической и химической защиты.