Современная, точная, дальнобойная: какую САУ украинская армия ожидает от Германии (видео)

Артиллерия максимально автоматизирована – для управления нужно всего два человека

Украинским военным нужна хорошая артиллерия для того, чтобы продвигаться и освобождать территорию Украины. У нашей армии есть собственные системы, в частности САУ "Богдана", однако страны-партнеры могут поставлять Украине более современные образцы. Среди ожидаемых в 2024 (до 2025 года) — система ствольной артиллерии САУ RCH155 из Германии. Их пообещали 18 штук.

По информации производителя Krauss-Maffei Wegmann – это одна из самых совершенных систем ствольной артиллерии в мире. Основное вооружение – это пушка 155 мм. Это современная технология, ее начали производить только в 2014 году. Относительно характеристик, которые следует отметить, это скорость стрельбы в 9 выстрелов в минуту и улучшенная защита экипажа. В зависимости от типа снаряда может выдать дальность выстрела до 54 км. Такая дальнобойность может помочь добраться до тыла врага, а высокая точность — избежать лишних жертв среди гражданского населения при освобождении оккупированных территорий.

Особенностью этой САУ RCH155 является полностью автоматизированная система зарядки снаряда, а также наведения. В нем есть компьютер управления огнем с интегрированным баллистическим расчетом и радиосвязью передачи данных с системой управления артиллерией.

Характеристики САУ RCH155

Для безопасности экипажа в САУ установлена система защиты от радиационного химического и биологического оружия, особенная система вентиляции, автоматическая система обнаружения и тушения пожара. Стоит отметить — САУ более мобильна благодаря колесной системе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о начале производства в Украине артиллерии со стандартным для НАТО калибром 155 мм. Это важно, ведь источников снабжения снарядами для такого оружия больше.