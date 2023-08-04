В ней как в дорогом авто: бойцы показали обновленную САУ "Богдана" в работе

Россияне охотятся за украинской дальнобойной САУ "Богдана"

Бойцы первой бригады специального назначения им. Ивана Богуна сейчас защищают Украину на восточном направлении. В бою они используют обновленную и экспериментальную САУ "Богдана".

В интервью Командованию Сухопутных войск ВСУ механик-водитель, старший солдат расчета обновленной "Богданы" с позывным "Папа" рассказал, как ему работается с новым орудием. Он считает, что этот вариант намного лучше предыдущей модели.

"Детвора меня "Папой" называют" — с юмором рассказывает механик-водитель. "Детвора" – это молодое поколение артиллеристов бригады.

Так, по словам "Папы", когда сидишь в кабине, то возникает ощущение, что находишься в новой иномарке: есть климат контроль, бортовой компьютер работает лучше, комфортнее. У обновленной САУ "Богдана" лучше проходимость, но пушка осталась та же. Кабина, по сравнению с прошлой версией, намного устойчивее — во время выстрела она не шатается и внутри не ощущается никакого дискомфорта.

"Не качает, не бросает, не сдвигается совсем. С этой машины сегодня работали на 37 км. Ночью помогал "Аист" 95-й бригады", — говорит "Папа".

У "Богданы" нет автоматического механизма заряжания снаряда, что сказывается на ее скорострельности. Экипаж в минуту может заряжать три снаряда, а при автоматическом механизме показатель увеличился бы вдвое. Максимальная дальность поражения цели на САУ "Богдана", которая есть в распоряжении, бригады имени Ивана Богуна составляет до 42 км. Для оккупантов это орудие едва ли не цель №1.

"Охотятся за нами. Пушка дальнобойная, достать нас тяжело чем-то. Сегодня ночью показали, что охотятся — зенитки работали много. Очень много квадрокоптеров летает, их (россиян — ред.) "Орланы" летают, но мы стараемся прятаться" — рассказал "Папа".

Преимущество САУ "Богдана" в ее маневренности — автомобиль выехал на позиции, отстрелялся и очень быстро спрятался. При освобождении острова Змеиный это оружие сыграло серьезную роль, а "Папа" принимал в этом непосредственное участие, хотя изначально участие "Богданы" было засекречено. По его словам, остров было тяжело освобождать: расстояние до противника практически максимальное плюс плохие метеоусловия.

"Сложно было пристреляться. Всего выпустили 48 снарядов из которых в первой половине дня только семь, а потом все остальные. Мы работали в паре с САУ "Цезарь", — рассказал военный.

За освобождение острова "Папа" был награжден президентским знаком отличия "За службу Украине". Его мечта — это победа Украины и автомат заряжания на САУ "Богдана", чтобы увеличить количество выстрелов.

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