Будет "убивать" вражескую ПВО: как в Украине работают над ракетой "Трембита" (фото, видео)

Ракета может лететь до 140 км

В Украине продолжаются испытания ракеты украинского производства "Трембита".

Как говорится в репортаже французского телеканал France 24, данная крылатая ракета имеет способность "перегрузить" российские системы ПВО, что позволит ракетам с боеголовкой достигать необходимых целей без препятствий.

Как рассказали журналистам создатели ракеты, "Трембита" будет отличаться низкой стоимостью в отличие от западных аналогов.

"Ракеты с боеголовками будут иметь более дорогую электронику, чтобы точно поражать цели. Но тысячи ложных целей будут стоить очень дешево: мы хотим перегрузить противовоздушную оборону россиян, чтобы наши ударные ракеты поражали цели", — рассказал один из конструкторов французским журналистам.

"Трембиту" разработали главный инженер проекта Аким Клейменов и бывший депутат Виктор Романюк. Ее стоимость не превышает 3000 долларов, а если вложить еще 7000 долларов, то "Трембиту" можно оснастить современными навигационными системами, что отразится на ее эффективности.

Вес ракеты составляет 100 килограмм, а масса боевой части может составить около 20 килограмм. Дальность полета "Трембиты" 140 км, а максимальная скорость — более 400 км/ч. Разработчики заверяют, что ракета может достигать высоты полета от 30 до 2000 метров.

Еще одна особенность — акустический эффект при полете ракеты. Разработчики уверены, что громкий звук при работе "Трембиты" способен оказывать психологическое воздействие на оккупантов.

Сейчас специалисты ведут подготовку к дальнейшим испытанием ракеты на одном из полигонов.

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