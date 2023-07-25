Бьет более чем на 40 км: САУ "Богдана" уже на вооружении ВСУ, чем она особенная (видео)

Новое украинское оружие сыграло важную роль в освобождении острова Змеиный

Украинскую самоходную гаубицу "Богдана" взяли на вооружение Вооруженных сил Украины. Артиллерийские установки, разработанные украинскими конструкторами уже работают на фронте. Правда, информация об их количестве не обнародована.

Об этом сообщает ТСН.

Самоходная артиллерийская установка украинского производства 2С22 "Богдана" уже давно участвует в боевых действиях. Недавно полностью готовый образец был замечен на дорогах Украины. Богдана прицельно уничтожала оккупантов на острове Змеином: год назад, 30 июня 2022 года, произошло историческое событие — Вооруженные силы Украины выгнали российских оккупантов с острова Змеиный в Черном море. Бойцы ВСУ называют "Богдану" снайперской винтовкой большого калибра — так точно пушка стреляет по врагам. Она стесняет более 40 км, а это значит, что в зоне поражения глубокий тыл врага.

"Богдана" стала первым украинским САУ, разработанным под стандартный для стран НАТО, со стволом калибра 155 мм. Она составляет конкуренцию только французскому Caesar или словацкой самоходной гаубице Zuzana, которые тоже работают на украинском фронте, но "Богдана" более устойчива к интенсивному огню.

Первая публичная демонстрация новой 155-мм САУ "Богдана" состоялась 24 августа 2018 на параде по случаю Дня Независимости в Киеве. Затем ее производство приостановилось.

Напомним, в Вооруженных Силах Украины рассказали о впечатлениях от САУ "Богдана".