Снайперская точность. В ВСУ рассказали о впечатлениях от САУ "Богдана"

Артустановку официально взяли на вооружение Сил обороны

Самоходная артиллерийская установка украинского производства 2С22 "Богдана", недавно официально взятая на вооружение Вооруженных сил Украины, уже собирает первые положительные отзывы военных.

Так, в Первой отдельной Бригаде Специального Назначения им. Ивана Богуна рассказали, что гаубица "Богдана" бьет на 30 км со снайперской точностью после первого боевого крещения установки. Она использует натовские боеприпасы 155 мм калибра, которые более совершенны и удобны.

Своими впечатлениями в видео Bohun.Brigade в YouTube поделился лейтенант Сергей Мельник с позывным "Меля", старшим офицером артбатареи подразделения, на вооружении которого находятся эти пушки.

"Очень кучно в цель, мы 5 снарядов выпустили. Первый пристрелочный был из холодного ствола, второй — уже велась корректура, они ложились между собой где-то за 100 метров, а последние три — легли до 20 метров друг от друга, очень плотно. Это почти снайперские выстрелы", — говорит Мельник, отмечая, что они еще тренируются и это были только первые выстрелы.

Напомним, что вчера появилось подтверждение Минобороны, что артустановку украинского производства 2С22 "Богдана" официально взяли на вооружение ВСУ. Раньше она существовала в единственном экспериментальном варианте и не прошла государственные испытания.

В начале июня "Телеграф" писал, что усовершенствованная САУ "Богдана" была замечена на украинских дорогах.

"Богдана" – первая самоходная гаубица так называемого "натовского" калибра, разработанная специалистами украинского оборонно-промышленного комплекса. Разработку первой в Украине колесной 155 мм артиллерийской системы 2С22 "Богдана" приступили в 2016 году. Она была установлена на шасси КрАЗ-63221 с бронированной кабиной. Важность "Богданы" в том, что это первая украинская САУ, которая может использовать боеприпасы стандарта НАТО – 155 мм калибра.